CHP Erzurum'da Kur'an-ı Kerim dağıttı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, Lala Paşa Cami önünde vatandaşlara Kur'an-ı Kerim dağıttı. Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Rasmus Paludan isimli politikacı, Kur'an-ı Kerim yakarak büyük tepkilere yol açmıştı. Bu durumu kınamak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzurum İl Başkanı Suat Dülger de Lala Paşa Cami önünde Kur'an-ı Kerim ve kandil simidi dağıttı. Bazı vatandaşlar Kur'an-ı Kerim alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Bir açıklama yapan Başkan Dülger, Kur'an-i Kerim'e yönelik saldırıyı kınadıklarını ifade etti.