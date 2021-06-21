CHP heyetinden Etso'ya ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindeki bir grup milletvekili, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Beraberinde, İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Sezgin Tanrıkulu, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve partisinin il başkanı Bülent Oğuz'la ETSO'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Başkan Yücelik'ten şehrin ekonomisi ve pandeminin kentin ticaret ve çalışma hayatına yansımalarıyla ilgili bilgiler aldı. Ziyarette, Erzurum programıyla ilgili konuşan Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, 37'si milletvekili 60 kişilik bir heyetle şehrin merkez, ilçe ve köylerine ziyaretlerde bulunacaklarını belirterek, edinilen izlenimlerin bir rapor halinde genel merkeze sunulacağını söyledi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, özellikle pandemi sürecinde iş ve çalışma hayatında yaşanan sıkıntıların aşılması, üretimin ve istihdamın artması, ekonominin rayında gitmesi için işçi-işveren, bürokrat-siyasetçi, esnaf-tüccar toplumun bütün kesimlerinin özveriyle çaba gösterdiğini ifade ederek, bunun normalleşme döneminde de devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ziyarette Başkan Yücelik, Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'ye gümüş işlemeli Oltutaşı bir broş, diğer misafir milletvekillerine de yine gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti.