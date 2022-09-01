CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun terörist cenazesinin ardından yaptığı paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terörist cenazesinin ardından yaptığı paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.
Tanrıkulu, Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin taşındığı fotoğrafa, sosyal medya hesabından "aah ahh" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.
O teröristin cesedi yakınları tarafından geçtiğimiz günlerde Erzurum Karayazı ilçesine bağlı Çavuşköy'de toprağa verildi.