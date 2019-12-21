CHP Oltu ?l?e Ba?kanl??? kongresi yap?ld?

Kongreye tek liste ile kat?lan Y?ksel Atabay, yeniden ba?kan se?ildi.

Sayg? duru?u ve ?stiklal Mar??'n?n okunmas?yla ba?layan kongrede faaliyet raporunun okunmas?n?n ard?ndan ?l?e Ba?kan? Y?ksel Atabay bir konu?ma yapt?. Atabay, ?29 aral?k 2017 tarihinden bug?ne kadar ben ve y?netim kurulu arkada?lar?m elimizden geldi?i kadar ?al??t?k partimizi en iyi ?ekilde temsil etmeye gayret ettik. Zaman zaman k?ylere gittik il?e merkezinde ?al??malar yapt?k, esnaf ziyaretlerimiz oldu, vatanda?lar?m?z?n dertlerini dinledik. G?rev verdi?iniz bu d?nemde iki se?im atlatt?k. Bu se?imlerde elimizden geldi?i kadar ?al??t?k ?abalad?k? dedi.

Kongreye Oltu B?y?k Birlik ?l?e Ba?kan? Hikmet Da?, Meclis ?yeleri Mustafa Do?an, Mesut Altunkaya, ?enkaya CHP ?l?e Ba?kan? I??k ?nal, Olur CHP ?l?e Ba?kan? Feridun Kaplan'?n yan? s?ra ?ok say?da delege kat?ld?.