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Çiçekli katliamı şehitleri anıldı

Erzurum’un Pasinler ilçesi Çiçekli Mahallesinde 28 yıl önce teröristler tarafından katledilen 5 sivil vatandaş için mevlit okutuldu.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Çiçekli Mahallesinde 28 yıl önce teröristler tarafından katledilen 5 sivil vatandaş için mevlit okutuldu.


Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesinde 28 yıl önce, 30 Ekim 1993'te teröristler 5 kişiyi yaylım ateşine tutarak şehit etmişti. Katliamın yıl dönümü nedeniyle Çiçekli mahalle caminde mevlit okutuldu. Mevlit sonrası düzenlenen programla şehitler anıldı.


Törene Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, daire amirleri ve mahallesi sakinleri ile katledilen 5 vatandaşın yakınları katıldı.

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