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Çiçekli katliamı şehitleri mezarları başında anıldı

Erzurum’un Pasinler ilçesi Çiçekli Mahallesinde 27 yıl önce teröristler tarafından katledilen 5 sivil vatandaş için şehitlikte anma programı düzenlendi.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Çiçekli Mahallesinde 27 yıl önce teröristler tarafından katledilen 5 sivil vatandaş için şehitlikte anma programı düzenlendi.


Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesinde 27 yıl önce, 30 Ekim 1993'te teröristler 5 kişiyi yaylım ateşine tutarak şehit etmişti. Katliamın yıl dönümü nedeniyle Çiçekli mahallesinde anma töreni düzenlendi. Şehitlik önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törene Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, daire amirleri ve mahallesi sakinleri ile katledilen 5 vatandaşın yakınları katıldı.


Cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu. Namaz sonrası Şehitliğe geçen Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve daire amirleri tarafından şehitlerin mezarına karanfil bırakıp dua ettiler.

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