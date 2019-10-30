Çiçekli şehitleri, mezarları başında dualarla anıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 30 Ekim 1993 tarihinde, Erzurum'un Pasinler ilçesi Çiçekli Mahallesinde bölücü hainler tarafından 6 masumun şehit edildiği katliamın 26'ıncı yılı dolayısıyla mezarları başında anıldı.

Çiçekli ve Alvarda düzenlenen programa , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Valilik Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü Ziyaettin Uçan, Pasinler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emrah Saygı, Çiçekli Mahllesi Muhtarı Zeki Kaya ve şehit yakınları katıldı.

Alvar'da ve Çiçekli de bulunan şehitlerin mezarını ziyaret heyet, şehitler için dua okudu. Çiçekli mahallesinde şehit olan Adem Bingöl'ün babası Hüseyin Bingöl'ü ziyaret eden protokol üyeleri, şehidin babasıyla bir süre sohbet etti.

Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı Başkanı Hasan Mazlumoğlu, programda yaptığı açıklamada, ağabeyi ve eniştesinin Çiçekli katliamında şehit olduğunu anımsanarak, o güne tanıklık ettiğini yaşananların gözünün önünden gitmediğini söyledi.

O gün Çiçekli köyünde bulunduğunu belirten Mazlumoğlu, "30 Ekim 1993 tarihinde, Erzurum'un Pasinler ilçesi Çiçekli köyüne giren PKK'lı teröristler, köy muhtarı Tahsin Doğru'nun evini bastı. Orada toplanan insanları hüviyet kontrolünden geçirdikten sonra ayağa kaldırarak duvarın önünde sıralanmalarını söylediler. Öldürüleceklerini anlayan muhtar Tahsin Doğru ve kardeşi İsmail Doğru eli silahlı teröristlerin üzerine hücum etti. Hainlerin açmış olduğu ateş ve attıkları el bombası sonucu Tahsin ve İsmail Doğru da olmak üzere 6 kişi katledildi. Bu hadiseleri küçümsememek lazım. Bu katil insanlar öyle gözleri dönmüş insanlar ki onları insan sayanların insanlığından şüphe ederim. Bu olayları yaşamayan bilemez. Ecelim gelmediği için bugün yaşıyorum Ağabeyisini ve eniştesini şehit görmüş olaylara tanıklık etmiş biri olarak, bir çocuğun kafasına kurşun sıkılmasını asla unutamıyorum, şehitlerimize vefa borcunun ödenmesi adına programa katılan kamu yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

AÇSH İlbaş ise Yavi'de 1993 yılında yaşanan katliamdan bir hafta sonra Çiçekli katliamının yapıldığını belirterek, bu olayları unutturmayacaklarını söyledi.

Çat'ın düşman işgalinden kurtuluşunda Merhum Alvarlı Efe Hazretlerinin çok büyük rolü olduğunu belirten İlbaş, ‘' Merhum Alvarlı Efe Hazretlerinin Yavi Beldesinde imamlık yaparken kurmuş olduğu altmış kişilik milis kuvveti ile Çat'ın kurtuluşunda çok önemli bir rol oynamıştır..Rusya' da 7 Kasım 1917 de patlak veren Bolşevik ihtilalinden kısa bir müddet sonra Ruslar geri çekilince, Ermenilerin katliam başlatmaları üzerine, o günlerde Yavi'de görev yapan, Alvar İmamı Hacı Muhammet Lütfi Efendi; çevre köylerden topladığı 60 kişilik bir müfrezeyle Rusların silah deposunu ve Ermenilerin karargahını basarak, milisleri ile Ermenileri püskürtmüş ve Çat ile çevresini düşmandan temizlenmesinde büyük rol oynamıştır. Terör örgütünün, sivil ve masum olan, herkese iyilikleri dokunan insanları katlettiğini tüm insan hakları savunucuları bilmelidir. Alvarlı Efe Hazretlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, vatan onlara minnet borçludur'' dedi.

İlbaş, şehitliğin önemli bir makam olduğunu belirterek, katliamı yapan ve masum sivilleri katleden vatan hainlerinin emellerine asla ulaşamayacağını ifade etti.

Çieçekli Mahallesi Muhtarı Kaya ise anma töreni düzenleyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, katliamın asla unutulmayacağını ifade etti.