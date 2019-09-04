Çiftçilerin ‘selektör makinesi' sevinci

Çiftçilerin nitelikli tohum ihtiyacının karşılanması amacıyla, DAP İdaresi'nin desteğiyle 2017 yılında Arguvan'a kurulan “Hububat Selektör Tesisi” çiftçilerde memnuniyet oluşturuyor. Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, “DAP İdaresi sayesinde tohum üretmede iyi bir başarı elde ettik ve iyi bir nam yaptık” dedi.

Sertifikalı tohum kullanamayan çiftçilerin söz konusu ihtiyacını karşılayacak olan son teknoloji yapımı tesis, bölgede bir ilk oldu. Çiftçiler bu makine sayesinde kaliteli tohumluğunu artık kendi ürününden alabiliyor. Tesis, DAP İdaresi'nin “Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, 380 bin lira ödenek tahsisi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. 2017 yılının sonuna doğru açılışı yapılan tesise hububat selektörü ile yem kırma makinesi desteği sağlandı. Sertifikalı tohum kullanamayan çiftçilerin gelir seviyesini artırabilmek için Arguvan Belediyesine protokol karşılığında teslim edilen tesis, belediye tarafından Arguvan ve çevre ilçelerdeki çiftçilerin hizmetine kullandırılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, tesiste en çok arpa, buğday olmak üzere nohut, fasulye, kinoa ve aspir elemesi yapıldığını söyledi. Tesisin, Yazıhan, Arapgir, Hekimhan, Kuluncak ilçelerinin yanı sıra Malatya merkez ilçelerine de hizmet verdiğini ifade eden Aslantürk, tesisin üretim ve verimlilik açısından kendilerine ivme kazandırdığını ve sertifikalı tohum için çiftçileri sözleşmeli ekime yönlendirdiklerini ifade etti.

Aslantürk, “Bölgede en kaliteli tohumu biz çıkartıyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gelen kontrolörler bunu söylüyor. İyi bir başarıyı elde ettik ve iyi bir de nam yaptık. Bu iş DAP'ın öncülüğünde oldu. Özellikle DAP Başkanımıza çok minnettarız. Tesisi gören çiftçiler de DAP'a teşekkür ediyor” dedi.

Bugüne kadar yapılan çalışmalardan söz eden Aslantürk, “2017, tesisin kurulduğu ilk yıl ve son aylar olmasına rağmen temizlediğimiz hububat miktarı 600-700 ton civarındaydı. 2018 yılı kurak geçmesine rağmen bu rakam 1300 ton oldu. Bu sene ise hasat devam etmesine rağmen 1500 tonu yakaladık. İki ayımız var ve 1000 ton daha olur. Burayı herkesin yeri gibi çalıştırıyoruz. Sadece amortisman ve işçi giderlerimizi karşılayacak kadar fiyat veriyoruz. Başka yerlerde 100-150 liraya tonunu temizliyorlar ama biz 65 liraya temizliyoruz. Çiftçimiz ayakta dursun, kar marjımız bize yeter” diye konuştu.

Tesisin kurulum öncesi ve sonrası karşılaştırmasını yapan Aslantürk, Bölgede bu büyüklükte bir tesis olmadığını belirttiği konuşmasında, şunları kaydetti:

“Mesela, yöremizde bir dönüm yere 30 kg arpa ekiliyor. Tarım sektöründeki uzmanların tavsiyeleri 20-22 kg dır. Biz 30 kg kaliteli tohumu ekmediğimiz zaman bunun yaklaşık 10 kilosunu boşa atmış oluyoruz. Yani 3'te 1'i boşa gitmiş oluyor. Böylece, hem malımızdan zarar ediyoruz hem de üretimden zarar etmiş oluyoruz. Selekte edilmemiş tohumdan 300-350 kilo ürün alınırken, elenmiş tohumdan 550 kiloyu yakalayan tarlalarımız var. Bu konuda çok başarı elde ettik. Bu durum nakdi olarak çiftçimizin cebine girmediği için faydanın buradan geldiğini bilmiyor. Tohumu temizleten çiftçi ile temizletmeyen çiftçilerimiz kaliteli ile kalitesiz tohum arasındaki farkı gördüler. Bunu ise yavaş yavaş dillendirmeye başladılar.”