Çiftçilerin tecrübe paylaşımına ETSO ABBM'den destek

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi (ABBM), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) AB Hibe fonlarından alınan destekle faaliyete geçen bir hayvancılık işletmesine, çiftçiler, TKDK yetkilileri ve basın mensuplarının katılımıyla bir gezi düzenledi.

Erzurum'un Aziziye ilçesi sınırlarındaki Alaca Mahallesi yakınlarında kurulu olan süt üretim tesisine düzenlenen geziye katılan 15 çiftçi, İşletme Sahibi Serdar Çevrim tarafından bilgilendirildi. Geziye katılan çiftçilere tesisin farklı ünitelerini gezdiren ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Serdar Çevrim, 2013 yılında faaliyete başlayan işletmenin, yüzde 65 TKDK-AB Hibe desteği ve öz sermaye dahil toplam 2 milyon 400 Bin liraya kurulduğunu ifade etti. İlk etapta Almanya'dan 120 adet büyükbaş hayvan getirdiklerini anlatan Çevrim şu anda işletmede 250 adet büyükbaş hayvan bulunduğunu söyledi. Çiftlikteki hayvanların gebe düve ve damızlık olarak satışlarının olduğunu dile getiren Çevrim, üretilen sütü de paketleyip sattıklarını söyledi. Çevrim ayrıca, AB hibe fonlarından faydalanmalarını sağlayan TKDK yetkililerine de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ETSO AB bilgi Merkezi Koordinatörü Elifnur Terzioğlu da, amaçlarının; AB hibe fonlarından yararlanarak işletme kuran girişimcilerle bölgedeki çiftçileri bir araya getirip, tecrübe paylaşımlarını sağlamak olduğunu belirterek, Şubat ayında da benzer bir etkinlik daha yapacaklarını vurguladı.

İşletme ziyaretinin kendileri için çok yararlı olduğunu ifade eden çiftçiler de, ABBM Koordinatörlüğüne ve TKDK yetkililerine teşekkür ettiler.