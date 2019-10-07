Çifte Minareli Medrese'de klima şoku

Her bir odanın içerisine tarihi duvarlara monte edilmiş 30'a yakın klima, ziyaretçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Tarihi yapısı ve mimarisiyle göz dolduran ancak, yaklaşık bir yıldır restorasyon çalışmaları süren, Anadolu Selçuklu mimarisi olan Çifte Minareli Medrese, büyük şoka uğrattı. Restorasyon çalışmaları sonucunda medrese odalarına monte edilen klimalara yerli ve yabancı turistle bir türlü anlam veremedi.

Çalışmaları kısmen sonlanan ancak peyzaj çalışmaları devam eden Çifte Minareli Medrese'nin, içerisinde bulunan tarihi odaların sıvanarak beyaza boyanması, milyonlar harcanan restorasyon çalışmasında “Bu mu yapılmış” dedirtti.

3 yıldır Erzurum'da yaşayan, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencisi Şebnem Arifioğlu, “Çifte Minareli Medrese ikinci defa geliyorum daha önce restorasyona girmeden önce gelmiştim. Bu tarihi yapıya baktığımda odaların içerisine yerleştirilmiş olan klimaların restorasyon çalışmasına uygun olmadığını görüyorum. Bence klimalar yapıyı bozmuş” dedi.

Erzurum'a, Moğolistan'dan gelen Ekonomi bölümü hazırlık birinci sınıf öğrencisi Khuslen Batnasan ise kaleye benzettiği Çifte Minareli Medreseyi çok güzel bulduğunu fakat odalarda klimaları görünce şok olduğunu ifade etti. Batnasan, “Burada klimanın kesinlikle olmaması gerekiyor” dedi.