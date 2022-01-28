Çığ altında hayatını kaybeden amca çocukları son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde Çayanyurdu mezrasında üzerlerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişi, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında meydana geldi. Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden kuzenler Abdullah Aktaş (35) ve Cüneyt Aktaş'ın (27) üzerine tepeden kopan kar kütlesi düştü. İhbar üzerine AFAD, jandarma, emniyet, Karayolları, belediye, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ile snowtrack araçları bölgeye sevk edilerek yol açma, arama ve kurtarma faaliyetlerine gecikmeksizin başlandı. Arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın cenazeleri, paletli kar üstü araçla yolun açık olduğu Kadıcelal Mahallesine kadar getirildi. Buradan ambulansa alınan cenazeler, kara yoluyla önce Horasan Devlet Hastanesine ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Otopsisi tamamlanan iki vatandaş, Erzurum Narmanlı Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından asri mezarlıkta defnedildi. Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri ve aile yakınları katıldı.