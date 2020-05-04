İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çıkan yangında bir ev tamamen kül oldu

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Yörükatlı köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Yörükatlı köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yörükatlı köyünde bir evde dün akşam saat 23:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yakınındaki eve de sıçradı. Alevleri fark eden köylüler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışarak itfaiyeye haber verdi.


Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan ve Köprüköy istasyonlarına ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak yangın sabah saatlerine kadar kontrol altına alınamadı. Yangında Osman Selvi'ye ait ev kullanılmaz hale geldi.


Şans eseri kimse yaralanmazken maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.