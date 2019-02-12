Çikolata kistlerine dikkat

Dr. Polat Dursun, çikolata kistine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Endometriosisin en yaygın belirtilerinin adet dönemi öncesi ve sırasında ağrı, cinsel birliktelik sırasında veya sonrasında ağrı, kısırlık, aşırı veya düzensiz kanama olduğu zamanlar olduğunu ifade eden Dr. Polat Dursun, “Endometriozis rahim içindeki her ay adet olmayı sağlayan tabakanın rahim dışına yerleşmesi ve çoğalması ile karakterize bir hastalıktır. Neden oluştuğu tam olarak bilinmemekle birlikte adet kanamasının döllenmenin olduğu tüpler yoluyla karın içine yayılması en çok kabul gören teoridir. Bu kistler yumurtalıklarında büyüdüklerinde Endometrioma olarak isimlendirilir ve kistin içeriği tamamen çikolataya benzediği için Çikolata kisti olarak da isimlendirilir. Endometriosisin en yaygın belirtileri; adet dönemi öncesi ve sırasında ağrı, cinsel birliktelik sırasında veya sonrasında ağrı, kısırlık, aşırı veya düzensiz kanamadır. Diğer semptomlar; yorgunluk, ağrılı barsak hareketleri, periyotlar halinde alt karın ağrısı, ishal ve/veya kabızlık, ve diğer barsak bozukluklarıdır. Bazı endometriozisli kadınların hiçbir semptomu yoktur. Endometriozisli kadınların yüzde 40'ında kısırlık görülür ve hastalığın ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkar” dedi.

Ağrılı cinsel ilişkisi olan kadınlarda daha fazla görünen bir hastalık olduğunu belirten Dr. Dursun, “Hastalarda kronik kasık ağrısı olması, adetleri sancılı olması, çocuk sahibi olmada zorluk (kısırlık) ve bazen de dışkılamada ve idrar yapmada sorunlara yol açabilen kronik bir hastalıktır. Gerçek tanısı ameliyatla konduğu için sağlıklı görünen kadınlardaki sıklığı tam bilinmemektedir fakat yüzde 2 ila15 arasında görüldüğü tahmin edilmektedir. Gebe kalamama nedeniyle araştırılan hastalarda yüzde 5 ila 50 sıklıkta bildirilirken, Endometriozis şikayetleri olarak bilinen ağrılı adet görme, kronik kasık ağrısı ve ağrılı cinsel ilişkisi olan kadınlarda yüzde 70'ler oranında görülmektedir” şeklinde konuştu.

Dr. Polat Dursun kimlerde endometriozis görülme riskinin artığını ise şöyle sıraladı:

"1. Yaş: üreme yaşındaki kadınlarda görülür

2. Irk: Beyaz ırkta daha sık görülür

3. Adet özellikleri: Adetlerin sık ve yoğun olması, uzun sürmesi ve ağrılı olması

4. Gebelik Hikayesi: Gebelik endometriozis hastalığının görülme sıklığını azaltmaktadır.

5. Aile Hikayesi: Birinci ve ikinci derece akrabalarda endometriozisi olanlarda görülme sıklığı artmaktadır.

6. Kötü Beslenme: Aşırı alkol tüketimi, yağlı yiyeceklerle beslenme, fazla kahve ve kafein içeren içecekler

7. Vücut Ağırlığı: Zayıf ve uzun boylularda sık görülür

8.Çevresel kirlilik ve toksinler."

Endometriozis ameliyatının çok zor ve dikkatli yapılması gereken bir ameliyat olduğunu ifade eden Dr. Dursun, “Endometriozis tedavisinde uygulanacak yönteme temel olarak hastanın şikayetlerine, yaşına, kistin büyüklüğüne ve özelliklerine ve hastanın gebelik isteyip istememesine göre karar verilir. Tedavide ilaçlar (ağrı kesiciler, hormon ilaçları ve hormon baskılayıcı ilaçlar) ve gerektiğinde de cerrahi yöntemler kullanılabilir. Endometriozis ameliyatları çok zor ve dikkatli yapılması gereken ameliyatlardır. Bazen endometriozis ameliyatı kanser ameliyatlarından bile daha zor olabilir. Bu ameliyatı yapacak jinekoloğun bu konuda uzmanlaşmış olması çok önemlidir. Çünkü endometriozis kalın bağırsak, idrar yolları ve idrar kesesini tutabilir ve ameliyatı yapacak cerrahın bu organlarla ilgili ameliyatları yapabilecek cerrahi tecrübeye sahip olması gereklidir. Bekar veya çocuğu olmayan hastalarda ameliyat kararı çok dikkatli verilmelidir. Ameliyat gerektiren endometriozis hastalarında ameliyatın laparoskopik olarak yapılması çok önemli ve hasta için avantajlıdır” açıklamalarında bulundu.