Cildinde kuruluk ve matlık olanlar dikkat

Ezgi Karavelioğlu cildinde kuruluk ve matlık olanlar için en iyi yöntemin süksinik asit ile mezoterapi uygulaması olduğunu söyledi.

Ezgi Karavelioğlu cilt sağlığı için sadece güneş koruyucu kremlerin kullanmasının yetersiz olacağını ifade ederek “Cildimiz çevresel etkenler ile sürekli yıpranma ve yaşlanma eğilimi göstermektedir. Özellikle ülkemizde güneşin etkisi ile hücresel düzeyde hasarlar meydana gelmekte, sadece güneş koruyucu kullanmak ise yetersiz kalmaktadır. Güneş koruyucusuna ek olarak hücresel düzeyde canlanmanın ise en yeni yolu süksinik asit ile mezoterapi uygulaması. Bugüne kadar bize en büyük yardımcı cilt içi hyaluronikasit uygulamaları iken artık süksinikasit ile birlikte tedaviler çok daha güçlü bir hale gelmektedir. Hyaluronikasit cilde yoğun nem sağlarken süksinik asit ciltte 3 ana yaşlanma basamağına etki eder. Cilt metabolizmasını düzenler, antioksidan sistemini destekleyerek hücrelerin güçlenmesine yardımcı olur. Süksinik asit ve hyaluronikasit ile yapılan tedavinin ismi ise redermalizasyondur. Cildinde matlık, kuruluk, ince kırışıklık olan, lekeleri bulunan kişilere uygulama yapılabilir. Uygulama öncesi mutlaka doktor muayenesi önemlidir” dedi.

Ezgi Karavelioğlu işlemin nasıl uygulandığını ise şöyle anlattı: “İşlem öncesi lokal anestezi kremleri ile cilt uyuşturulur. Ardından cilt temizlendikten sonra 4mm'lik minik iğne uçlarıyla tüm yüz, gözaltı, boyun, dekolte, el üstlerine mezoterapi yöntemi uygulanır. İşlem yaklaşık yarım saat sürer. Hastanın cildinin ihtiyacına göre 2-4 seans uygulanabilir. Seans araları yaklaşık 15 gün olmalıdır. Redermalizasyon tedavisi cilt koruma tedavisi olup, 25-60 yaş arası kişilere uygulanabilir”