Cildiniz sağlığınızı ele veriyor

Ata Nejat Ertek, konu ile ilgili bilgiler verdi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cildiniz aşırı kuruluk nedeniyle pul pul dökülüyorsa A vitamini eksikliği söz konusu olabilir. Çünkü A vitaminin yetersiz alınması ciltte kuruluğa neden olur. Bu nedenle A vitamini içeren besinler, çinko, E vitamini ve Omega-3 yağ asidi takviyesi cildinizi nemlendirecektir. Sigara kullanımının da uzak durmalısınız. Kışın günde en az 2 litre su tüketmelisiniz. Demir eksikliği ve kansızlık cildinizin soluk görünmesinin nedenlerinden bazılarıdır. Bu nedenle bu rahatsızlıklara karşı tedbirinizi almanızda fayda var. Dengeli bir şekilde beta karoten içeren portakal, karpuz, domates gibi yiyecekleri tüketmeniz cildinizin daha sağlıklı, canlı ve renkli görünmesine yardımcı olur” dedi.

Dudaklarda yara veya uçuk varsa muhtemelen ya bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu ya da B vitamini eksikliğinin söz konusu olduğunu ifade eden Dr. Ertek, “Sağlıksız beslenme, demir eksikliği ve D vitamini eksikliği bağışıklığın azalmasına sebebiyet verebilir. Uçuk esas stres ve psikolojik bozukluk nedeniyle de oluşabilir. Sonuçta stres, üzüntü, endişe, korku immun sistemini bozup, olumsuzlukları cildimize yansıtıyor. Bu nedenle stresten uzak olmanızda fayda var” diye konuştu.

Çeşitli hastalıklar nedeniyle tırnak kırılmalarının söz konusu olacağı gibi minerallerin azlığı durumunda da tırnaklarda soyulma, kırılma gibi problemlerin gözlemlenebildiğini kaydeden Dr. Ertek, “Vücut sağlıklı tırnaklar için kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve çinkoya gereksinim duyar. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde, süt ürünlerinde, kuruyemişlerde bulunur. Güzel, göz alıcı tırnaklar için güneş ışığı ve zeytinyağı tüketimi de önemlidir” açıklamalarında bulundu.