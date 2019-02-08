Cildinizdeki aşırı sivilce problemine dikkat

Dermastemp/skar bakımının manuel bir cilt bakım cihazı olduğunu uygulayıcının cildin gereği kadar serumu cilt yüzeyine aktarması yolu ile yapılan işlem olduğunu ifade eden Estetisyen Neslim Güngen, “ Skar bakımları uzun vadede iyileşme gösteren cilt hasarlarından olup seanslar halinde işlem uyguluyoruz. Skarlar ciltte yara izi iyileşmesi olarak oluşurlar. Travma, geçirilen ameliyat, yanık ve bazı cilt enfeksiyonları ve ergenlik döneminde oluşan aşırı sivilcelenme sonrası cildin iyileşme döneminde oluşan hasarlardır ancak skarlar için uyguladığınız dermastemp ve her cilde ayrı uyguladığımız serumlar ile bu hasarın yüksek oranda onarımı sağlıyoruz “ dedi.

Öncelikle cilt analizi yapıldığını daha sonra uygun gelecek serum kombini yaparak uygulamaya başlandığını belirten Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Uygulama seansları ve aralıkları herkes için farklılık gösteriyor sebebi herkesin cilt dokunun ve iyileşme sürecinin farklı olması. Şöyle ki bu oluşumlar bir durumun sonucunda var oluyorlar onları oluşturan neden neyse bunun tekrarlanmaması birinci önceliğiniz uygulama yapılınca sakinleştirici ürünler ile cildin nem dengesini ulaşmasını sağlayan ürünler kullanmalıdırlar seans aralıklarına ve sayısına uyulmalıdır tüm bunları uydukları takdirde dermastemp/skar uygulamasında sonucu en yüksek seviyede alacaklardır” diye konuştu.