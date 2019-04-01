İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çılgı ailesinin özel günü

Dünya Tiyatro Günü’nde yönetmen Emrah Çılgı ve yönetmen yardımcısı eşi Gonca Çılgı’nın bebekleri Ravza Ilgın Çılgı sahnede bu özel günü kutladılar.

Dünya Tiyatro Günü'nde yönetmen Emrah Çılgı ve yönetmen yardımcısı eşi Gonca Çılgı'nın bebekleri Ravza Ilgın Çılgı sahnede bu özel günü kutladılar.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Moliere'nin Cimri oyunu sahneledi ve Ravza bebek prömiyerde sahneye çıktı.


Ravza Ilgın bir kaç ay önce turne otobüsünde tiyatro ekibinin şarkısıyla uyumaya çalışan bebek selamlamaya çıktı.


600 kişi oyunu seyrettiği oyun Dünya Tiyatrolar günü münasebetiyle yoğun ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.