Cilt lekelerine karşı limon maskesi

Meltem Ayran, ciltte meydana gelen lekelerden kurtulabilmek ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Medikal Estetik Uzmanı Meltem Ayran, “Pürüzsüz bir cilde sahip olmak hepimizin ortak hayalidir. Ancak ciltte meydana gelen lekeler bir çok kişinin kabusu olabiliyor. Leke oluşumunu etkileyen en önemli 2 faktör yaşlanma ve güneş ışınlarıdır. Leke problemli hastalar yaygın olarak yaz sonrasında bize başvururlar, güneşin zararlı etkileri birkaç hafta sonra kendini göstermeye başlar. Vücutta inflamasyon oluşturan durumlar, akne, egzama gibi leke oluşumuna sebep olur. Eğer koyu tenli iseniz ya da koyu tenli genleriniz varsa gebelikte ve bazı ilaçların kullanımından sonra lekelenme şansınız daha yüksektir. Leke ile ilgili kötü haberimiz; Onlardan kurtulmak çok uğraştırıcı olabilir. İyi haber ise, elimizde birçok tedavi seçeneği var” dedi.

Ayran, leke tedavisindeki hedef hakkında şu bilgileri verdi:

“Anormal pigment üretimini engellemek, hücre yenilenmesini aktive etmek, pigment hücrelerinin uzaklaştırılması, pigment oluşumuna neden olan inflamasyonu azaltmak.”

Lekenin sadece bir noktada mı yaygın halde mi ona dikkat etmenin gerektiğini ifade eden Ayran, “Tek bir noktada ise sadece o bölgeye yönelik tedavi hedeflenir. Leke tedavisinde Gold Standart, Hidrokinon' dur.Melanin üretimini bloke eder, lekelerin renginin açılmasını sağlar. Transemik asit ve niasinamid lekelere karşı birlikte etkili savaşırlar. Gebelikte ve her cilt tipinde uygulanır.Vitamin C ve vitamin E etkili antioksidanlardır. Kojik asit ve vitamin C, tirosinası inhibe eder.( Tirozinaz, tirosini melanine çevirir.) Ve böylece pigment oluşumunu engeller. Rejenarasyon yapan yenileyici uygulamalar mutlaka tedavinin bir parçası olmalıdır. Soya ekstresi, anormal pigment oluşumunu önler ve parlaklık sağlar. Lekeyi tedavi ederken, tedaviden daha önemli adımın yeni leke oluşumunu engellemek ve mevcut lekenin koyulaşmasını engellemek olduğunu unutmamak gerekir. En az spf 30 olmak üzere yüksek koruma faktörlü krem kullanımı çok önemlidir. Limonun içerisindeki sitrik asitin ölü hücrelerin atılmasını sağlayarak peeling etkisi yapar, hem lekenin renginin açılmasında hem de yeni hücre oluşumunu uyarmada etkilidir. Limon suyunu, yüzünüzü temizledikten sonra bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürün ve 15-20 dk. sonra durulayın” açıklamalarında bulundu.