Ciltte oluşan problemlere dikkat

Basınçla püskürtülen vakumlu bir başlıkla ölü dokular aspire edilerek temizlenirken, aynı başlıkla cilde antioksidanlar, peptidler ve hyaluronik asit pompalanarak cildin yenilendiğini kaydeden Doktor Sevgi Ekiyor, uygulamanın kazandırdıklarını şöyle aktardı; “Detoksifikasyon, Rejüvenasyon ve Koruma. Dört aşamadan oluşan vortex- fusion teknolojisi ile yapılan cilt bakım yöntemidir. Bakım sonrası cilt problemine göre mavi yada kırmızı LED tedavisi uygulanır.Cilde uygulanan serumlarla cildi aynı anda hem temizlemeye hem de nem kazandırmaya olanak sağlayan bir yöntemdir. Gerekli görülen durumlarda elmas başlık ile peeling seçeneğinin ve mavi-kırmızı ışık uygulamalarının da aynı seansta tedaviye eklenebilmesi ise diğer uygulamalardan ayırt edici özelliğini oluşturmaktadır. Tüm cilt tipleri için uygun olan bu yöntemi en hassas cilt tiplerinde bile güvenle kullanılabilmektedir. HD yani yüksek çözünürlük teknolojisi ile çalışan bu yöntem, bu sayede sağlam dokulara hiçbir zarar vermemektedir. Ortalama 20 dakika süren bu bakım, iki saatlik normal bir cilt bakımının çok üzerinde etki ve konfora sahiptir.”

Doktor Sevgi Ekiyor, Hydra facıal aşamaları konusunda ise şunları söyledi;

“Temizleme: Cilt vakumlanarak derinlemesine temizlenir.

Hydrapeeling: Peeling işlemi normal prosedürde vakum ve sıvı kullanılarak yapılır. Leke, akne izi ve kalın-gözenekli ciltlerde, tahrişe yol açmadan, elmas başlıklar kullanılarak cildin üst tabaklarının mikrodermabrazyonu sağlanır.

Serum İnfüzyonu: Cilt problemine göre sivilcelere, lekelere yada kırışıklıklara uygun serumlar uygulanır. İnce kırışıklıklar ve kuru cilt için hyaluronik asit içerenSiyah ve beyaz noktalar (açık-kapalı komedonlar), aşırı yağ ve genişlemiş gözenekler bulunan T bölgesi için yağ dengeleyici serum uygulaması yapılır.

Nemlendirme: Özel spiral dizaynı sayesinde nemlendirici solüsyonlar, antioksidanlar, hyaluronik asit ve peptidler cilde uygulanır.

Led Terapi: Sivilceler için mavi; ince kırışıklıklar için kırmızı led tedavisi yapılır. Mavi ışık akneyi oluşturan bakterileri yok ederek porları temizler. Kırmızı ışık elastin-kollajen lifleri uyararak yenilerini sentezletir ve cildi sıkılaştırır. Bakımdan hemen sonra ince kırışıklıklar kaybolur.”

Tıkalı ve genişlemiş gözenekler, siyah noktalar, Kuru nemsiz cilde nem kazandırmak, Güneş hasarı, İnce çizgiler, Renk düzensizlikleri ve Akne tedavilerinde sonuç alındığını dile getiren Doktor Ekiyor, “Hydradermabrazyon yöntemi ilk defa cilt temizleme, soyma, yenileme, nemlendirme, antioksidan koruma, akne tedavisi işlemlerinin kombine edildiği sistemdir. Daha aydınlık, güzel ve genç bir cilde konforlu bir şekilde ulaşmayı sağlayan sıvı-mikrodermabrazyon teknolojisi Hydra Facial ile cilt kırışıklıkları, yüzeyel cilt lekeleri, yağlı cilt problemleri ve akne tedavisinde mükemmel sonuçlar alınır.”