Ciltte oluşan sarkmalara dikkat

Cilt sarkmalarının 40'lı yaşlardan sonra bayanlarda rahatsız edici olmaya başlayan estetik problemlerden biri olduğunu kaydeden Dermatoloji Uzmanı Doktor Belda Yurtseven Tüner, “30'lu yaşlardan sonra cilt altındaki esneklik sağlayan kollajen ve elastinin azalması özellikle menapoza doğru daha hızlı bir şekilde devam eder.. Yerçekimi, genetik faktörler, sigara , stres ve güneş gibi dış etkiler de sarkma ve kırışıklıkların oluşumunu hızlandıran faktörlerdir.. fakat ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri olan radyofrekans, mezoterapi , dolgu ,lazer ve PRP gibi yöntemlerle bu problemin ilerlemesi geciktirilebilir.. hatta erken ve düzenli yapıldığında önlenebilir.. radyofrekans uzun yıllardır estetik alanda kullanılan güvenli bir yöntemdir” diye konuştu.

Altın iğneli fraksiyonel radyofrekans yönteminde enerjinin cilt altı dokulara küçük noktalardan iletildiğini anlatan Dermatoloji Uzmanı Doktor Belda Yurtseven Tüner, “Bu mikrodeliklerden gönderilen elektrotermal enerji dermiste kollajen ve elastin üretimini hızlandırır.Altın iğneli radyofrekans özellikle yüz,alın,göz çevresi , yanak ve boyundaki kırışıklık ve sarkmaları düzeltmede oldukça etkili bir yöntemdir.

Tedaviler 2-4 hafta aralıklarla yapılan 3 seanslık uygulamalar şeklinde gerçekleşir.Uygulama öncesi yüz ve boyuna lokal anestezik krem sürülür.Uygulama sonrası 5-6 saat süren bir kızarıkılık oluşur.Ertesi gün hasta normal hayatına döner...3 seanslık uygulama sonrası cilt altındaki kollajenin kendini yenilemesi 3 ay kadar daha devam ederek eskisinden daha sıkı ve elastikiyeti artmış bir cilt ortaya çıkar..artık teknolojinin sunduğu bu yeni tedavilerle zamanı geriye saymak çok kolay.” şeklinde konuştu.