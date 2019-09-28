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Ciltteki aşırı kuruluğa dikkat

Dr.

Sevgi Ekiyor, ciltteki aşırı kuruluğa dikkat çekti. Ekiyor, “H 100 Serumu, derimizin zaman içerisinde maruz kaldığı yaşlanma belirtilerine (elastikiyet kaybı, nem kaybı, daha cansız gözükmesi ve sarkmalar) karşı Avrupa'nın bir çok ülkesinde uzun yıllardır doktorlar tarafından hastalarına anti-aging amaçlı kullanılan, yoğun miktarda Hyalüronik Asit, vitamin, mineral, amino-asit ve yardımcı ek içerikler barındıran profesyonel kullanım ürünüdür” dedi.


H 100 serumunu yüz - boyun - gıdı - dekolte ve el üzeri bölgelerinde, elastikiyet kaybından, kırışıklıklardan, aşırı kuruluk, nem kaybından ve yaşlanma belirtilerinden şikayetçi olanlarda, daha canlı, daha genç ve aydınlık bir görünüm için tercih ettiği bir ürün olduğunu belirten Ekiyor, “20 yaşından itibaren uygun gördüğüm her yaştaki hastama uygulayabiliyorum. Cilt ihtiyacına göre uygulama sıklığı ve süresi, kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Genç ve cildi daha kaliteli hastalarımda iki hafta arayla iki seans, genç veya ortayaşlı hastalarımda 3-4 seans iki hafta arayla , çok yıpranış cildi olan hastalarımda yaş fark etmeksizin 10 günde 4-6 seans yapmaktayım. Ve sonrasında ihtiyaca göre 6-8 ay sonra tek seans halinde devamlılık göstermelerini öneriyorum” dedi.

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