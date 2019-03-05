Ciltteki nem oranına dikkat

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, serumun özel cihazı ile cilt dokusuna yedirildiğini ifade ederek “Biz kadınlar aynaya baktığımızda eşit renk tonlu düzgün ve pürüzsüz bir görüntüyle karşılaşmak isteriz ancak bu çoğumuz için mümkün bir olay değildir bunun içinde sürekli kullandığımız cilt tonunu eşitleyici ürünler ile cildimizi maalesef ki yoruyor ve yaşlandırıyoruz işte biz hanımları bu durumdan kurtulabilecek daha uzun süreli bir uygulama olan bbNES ile sizleri tanıştırıyoruz. İçeriğinde Hyaluronik asit,doğal pigment özleri ve vitaminlerden oluşan bir cilt altı serumudur. Bu serum özel cihazı ile cilt dokusuna yedirilir ve işlem tamamlanmış olur size zamanınızdan ve paranızdan tasarruf ettiren bu uygulama cilt yapısına göre kalıcılık gösterir bu kalıcılık 8 ay ile 1.5 yıl arasındadır” dedi.

Maksimum 3 seansta cildin sağlıklı, pırıl pırıl ve eşit tonda görünüme kavuştuğunu ifade eden Güngen, “Gebelik durumu olan ve emzirme döneminde olan kadınlara uygulama yapılmaz. Uygulama sonrası cildin kazanımları; İstenilen eşit renk tonu, Daha sağlıklı görünüm, Gözeneklerde sıkılaşma, Cildin nem oranının istenen düzeye ulaşması, Uygulama ürününün içeriği dolayısıyla gerekli vitaminleri cilt altına alma, Sürekli Kozmetik ürün kullanımını sona erdirmedir” açıklamalarında bulundu.