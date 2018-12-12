Ciltteki sarkıklar kaderiniz olmasın

Fulya Tezel, Scarlet S yöntemi ile ciltteki sarkıkların tedavi edilebileceğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel,, “Scarlet S, cildin sıkılaşması ve gençleşmesi için yapılan ameliyatsız bir tedavidir. Altın iğne tedavisinin bir diğer adı olan Scarlet S tedavisinden oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır ve ameliyatsız yüz gençleştirme tedavilerinin en etkililerinden biridir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu tedavinin uzman bir doktor tarafından yaptırılması gerektiğidir, aksi taktirde cilt sterilizasyonu iyi yapılmayan ve kişiye özel iğne uçları ile yapılmayan tedavilerde enfeksiyon ve lekelenme riskleri bulunmaktadır. Söz konusu olan şeyin cildiniz olduğunu unutmayın. En çok zamanla esnekliğini kaybeden ciltleri onarma ve yapılandırma için kullanılsa da Scarlet S tedavisi ciltteki gözeneklerin küçültülmesi, ameliyatsız yüz germe, yüzün kendine özgü hatlarının belirginleştirilmesi amacıyla ve sivilce izlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda göz ve ağız kenarında, alın ve kaş bölgesinde, burun etrafındaki kırışıklıklar ya da boyun, kol, bacak ve karın bölgesindeki sarkmaların da tedavisinde Altın İğne tedavisi kullanılabilmektedir” dedi.

Uygulama öncesinde cildin temizlendiğini ifade eden Tezel, “Uygulamaya hazır hale getirilir. Daha sonra ağrıyı azaltmak ve hastanın daha rahat bir deneyim geçirmesini sağlamak için anestezi yapılır ve bölge uyuşturulur. Uygulamadan önce yapılan muayenede belirlenen parametreler doğrultusunda tedaviye başlanır ve her seans yaklaşık 30 dakika sürer. Her hastaya özel altın iğne başlıklar ile cilt alt dokularına radyofrekans enerjisi gönderilerek dokulardaki ısı arttırılması ve böylece uygulamanın yapıldığı bölgeyi uyarma amaçlanır. Bu uyarım sonucu ciltte onarım ve yapılanma süreci başlar” ifadelerini kullandı.

Tezel, tedavi sonrasında dikkat edilmesi gereken şeyleri şöyle sıraladı:

“Uygulama sonrasında hafif kızarıklık ve küçük kabuklanmalar görünebilir. Bu kızarıklıklar birkaç gün içerisinde geçecektir. Kabuk oluşma durumunda da aynı şekilde birkaç gün içerisine cilt eski haline dönecektir, kabuklarla oynanması ve soyulması iyileştirmeyi geciktireceği için yapılmaması önerilir. İşlemden sonraki gün banyo yapılmaması, denize girilmemesi ve güneşe krem sürmeden çıkılmaması önerilir. Uygulamada ısı artışı ile cilt yenileme yapıldığından ciltte kuruluk olabilir, bu sebeple işlemden sonraki birkaç gün nemlendirici ile kuruluğa karşı savaşılmalıdır. Scarlet S sonrası ciltteki gözenekler genişlediği için kullanacağınız antioksidan ve vitamin içerikli kremleri cilt daha iyi emecektir ve dolayısıyla daha etkili olacaktır. İşlem cilt odaklı olduğu için sonrasındaki birkaç günde peeling gibi cilt soyma işlemlerinden kaçınılmalıdır. Bunlar dışında tedavi uygulanan kişi günlük hayatına hemen geri dönebilir.”