Çınar Ailesi'nin evlat acısı

Erzurum Barosu Avukatlarından Abbas Çınar’ın oğlu, Erzurum Arabulucular Dernek Başkanı Avukat Turan Çınar ve MHP Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şimşek Akpınar’ın yeğeni 28 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi Berat Çınar, İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Erzurum Barosu Avukatlarından Abbas Çınar'ın oğlu, Erzurum Arabulucular Dernek Başkanı Avukat Turan Çınar ve MHP Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şimşek Akpınar'ın yeğeni 28 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi Berat Çınar, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Cenazesi Erzurum'a getirilen Berat Çınar'ın cenazesi Hacı Ahmet Baba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.