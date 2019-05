Cindilli organizasyonu ile 50 yıllık dostlar bir arada

yılı nedeniyle Erzurum'da buluştu. İşadamı Muammer Cindilli'nin düzenlediği 50. yıl organizasyonunda, öğrencilik yıllarında buluştukları pastanede ud, keman ve klarnet faslı eşliğinde sohbet eden mezunlar hasret giderdi.

İşadamı Muammer Cindilli, “En ileri fikri kavgaların olduğu dönemlerde üniversite hayatımızı ikame ettirdik” diyerek, zamanın öğrencileriyle birlikte geçirdikleri zamanları, beraber oturdukları pastanede yaşanan anılarını anlattı.

İşletme mezunu Hamza Kırmızı, “1969 yılı İşletme Fakültesi mezunlarıyız, mezuniyetimizin 50. Yılı nedeniyle Erzurum'da buluşma kararı aldık. Şuan bulunduğumuz pastanenin kurucusu Nail Bey, bizim dostumuzdu kendisi vefat etti ama biz her sene onun pastanesine gelip birlikte eski günleri yad eder onu özlemle anarız. O zamanlar fikir ayrılıkları vardı buna rağmen fikirdaşlarımızdan daha yakındık birbirimize, burada olmak benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Her türlü fikir tartışılırdı. Birbirimizi çok iyi anlardık. Birbirimize saygımızı eksik etmezdik. Esprilerimiz bile ülkücülüğümüze, solculuğumuza dair olurdu. İlerde karşı karşıya gelirsek ne yapacağız diye soracak kadar da samimiydik. Türkiye bugün bu noktaya geldiyse, yıkılmadıysa, birbirini çok iyi anlayan karşı görüşlerin sağduyularından dolayıdır. Bu ülke sağcısıyla, solcusuyla, her şeyiyle bizimdir” dedi.

Aralarında evli çiftlerinde bulunduğu mezunlardan Birhan Arslantürk, “Hem sınıf arkadaşım hem eşim Hayrullah Arslantürk ile birlikte, arkadaşlarımızla yıllardır bir aradayız. Bağımız hiç kopmadı, çok güzel bir ortamdayız. Onları uzun zaman sonra görmek aralarından bazılarını tanıyamamak ama gözlerindeki ışıltıdan kim olduğunu bulmak çok heyecan verici bizim için” ifadelerini kullandı.

Mezunlar böyle bir organizasyonu düzenlediği için Muammer Cindilli'ye teşekkür ettiler.