İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinsel istismar iddiasına tepki

Erzurum’un Narman ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulunulduğu iddiasıyla bir şahıs gözaltına alınırken, vatandaşlar şahsa tepki gösterdi.

Erzurum'un Narman ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulunulduğu iddiasıyla bir şahıs gözaltına alınırken, vatandaşlar şahsa tepki gösterdi.


Edinilen bilgiye göre, E.K. (42) isimli şahsın 10 yaşındaki çocuğa yönelik istismarda bulunduğu iddiası üzerine ilçe halkı tepki gösterdi. Polis şüpheli şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Durumu haber alan ilçe halkı toplu olarak polis merkezine gelerek şahsı linç etmek istedi. Polis jandarmadan destek istedi. Jandarma polis merkezi çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Şüpheli şahıs özel bir araçla polis merkezinden çıkarırken vatandaşlar şahsa tepki gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.