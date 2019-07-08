Cirit 100. yıl şampiyonlarına kupa

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında yapılan Atlı Cirit İl Birinciliğinde dereceye giren takımlara kupaları verildi. Korkut Ata, Yarımca ve Ilıca Termal grup birincisi olarak 1. Lige yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Elemelere gidecek olan son takım haftaya belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Erzurum'da da 100'üncü yıl faaliyetleri devam ediyor.

Erzurum Valiliği öncülüğünde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İl Temsilciliğinin organize ettiği Milli Mücadelenin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında yapılan Mahalli Lig Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

12 takımın katıldığı ve üç grupta oynanan cirit müsabakalarında birinciler belli oldu.

Emrullah Yiğit Çakır cirit sahasında oynanan ve üç hafta süren cirit müsabakalarında A Grubunda Korkut Ata Spor birinci olurken, Uzmanlar Atlıspor kulübü ikinci, Ilıca Atlı Spor Kulübü üçüncü oldu.

B Grubunda Şampiyonluğu Yarımca Atlıspor Kulübü kazanırken, Çayırtepe Atlı Spor ikinci, Kümbet Osmanlı Atlı Spor kulübü üçüncü sırada yer aldı. C Grubunda şampiyonluk ipini Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü göğüslerken, Haydar Han Atlı Spor ikinci, Esadaş Atlı Spor üçüncü oldu.

A Grubu birincisi Korkut Ata, B Grubu birincisi Yarımca Atlı Spor ve C Grubu birincisi Ilıca Termal Atlı Spor'un Türkiye 1. Ligine yükselme grup müsabakalarında Erzurum'u Temsil edeceğini belirten Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Sinan Çoban, üç grupta ikinci olan takımların önümüzdeki hafta eleme maçları yapacaklarını söyledi.

Çoban, “İkinciler arasından çıkarak, birinci olan takımımızda 1. Lig yükselme grup maçlarına katılacak. Yani Erzurum'u eleme müsabakalarında toplam dört takım temsil etmiş olacak” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile Cirit İl Temsilcisi Sinan Çoban gruplarında birinci olan takımların kupalarını verdi. İkinci ve üçüncü olan takımların kupaları da Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası Tesis Amiri Zeki Çirikoğlu ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu MHK Başkanı Ufuk Atalay ve GSİM cirit sorumlusu Ufuk Purutcu verdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına yakışır bir cirit turnuvası izlediklerini belirterek, “Şampiyonaya katılan tüm kulüpler bizim gözümüzde şampiyondur” dedi.