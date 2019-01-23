Cirit atlarının kar üstündeki dansı

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Erzurum'da, Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır oynanan ata sporu atlı cirit için atlar hazırlanarak sahaya sürüldü.

Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum'da, atlı spor kulüpleri ata sporu ciridin yaşatılması için karlı zeminde cirit gösterisi yapıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken ciritçiler ise ata sporunun yaşatılması için bütün güçlüklere göğüs geriyor. Kar üzerinde cirit gösterisi yapan ciritçiler, yaklaşık 30 santimetre kar bulunan zeminde atlarını koşturarak soğuk havaya meydan okuyor.

Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları ata sporu atlı cirit, Erzurum'da köylülerin vazgeçemediği en önemli spor dallarının başında geliyor. Yaz-kış demeden her mevsim oynanan ciridin en renkli görüntüleri ise kış mevsiminde yaşanıyor.

Cirit sporunu yaygınlaştırmak istiyorlar

Ata sporu atlı cirit oyunu Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Erzurum ve Kars illerinde rağbet görüyor. Köylüler ata binmeyi ve cirit atmayı çocuk yaşlarda öğreniyor. Hem atları hareketlendirmek hem de cirit sporunu yaygınlaştırmak için köyler arasında müsabakalar düzenleniyor.

Erzurum'da da atlı ciridin en yaygın olduğu yerler arasında merkeze bağlı köyler geliyor. Merkeze bağlı köylerde atlar, özellikle cirit müsabakası için besleniyor. 8 ay kışın yaşandığı köylerde karlı zeminlerde müsabakalar düzenleniyor. Ciridin oynanacağı karlı zeminde önce atlar ısındırılıyor ve zemindeki karlar çiğnenerek eziliyor. Daha sonra ise müsabaka başlıyor. Cirit meraklıları da alkış ve sloganlarla takımlarını destekliyor.

Zeminin karlı olması ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor. Ayakları kara saplanan atlar dengesini kaybediyor ve sporcular yere düşüyor. Ufak tefek kazalar yaşanması izleyicileri de heyecanlandırıyor. Atlar düştükçe, ciritler atıldıkça müsabaka kızışıyor ve puan kaybeden ciritçiler daha da kararlı şekilde oyuna devam ediyor. Artistik hareketlerin de yer aldığı müsabaka izleyicilerin naraları, hakemin uyarı düdüğüyle renkleniyor.

Ciritçiler buluştu

Karda oynanan cirit gösterileri yurdun birçok ilinden Erzurum'a gelen fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

Kentteki karlı zemini fırsat bilerek Ilıca yolu üzerinde Korkut Ata Atlıspor Kulübünün sahasında bir araya gelen ciritçiler, atlarını hazırlayarak cirit oynadı.

İki bölüm şeklinde oynanan ciridin ilk bölümünün ardından cirit tutkunu vatandaşlar, atları bir süre dinlendirmek için yolda gezdirdi.

Eğlenceli anların yaşandığı kar üstündeki cirit oyununda sporcular, at sırtında cirit atma ve tutmadaki hünerlerini sergiledi.

Dostluk havasında geçen cirit müsabakalarında yenilen takımın sporcuları, rakibini kutlamayı ihmal etmedi.

Cirit sporu yapan gençler, özellikle kar üstündeki müsabakalarda Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığı, bugün "geleneksel atlı spor" olarak anılan ciridi yaşatıp tanıtmayı amaçlıyor.