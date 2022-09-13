Cirit müsabakasında atlar çarpıştı, yerde kalan sporcunun üzerinden at geçti

Erzurum'da düzenlenen cirit müsabakalarında iki rakip at kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşen sporcu üzerinden at geçmesi sonucu yaralandı.

Erzurum'da çok sayıda sporcunun katıldığı cirit müsabakası düzenlendi. Müsabakada Muhammet Yeşil atını sürdüğü esnada rakip takımın atı ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Yeşil'in üzerinden at geçince dilini yuttu. Yeşil'e ilk müdahaleyi seyirci Fikret Şimşek yaptı. İlk yardım müdahalesinde bulunan Şimşek, Yeşil'in boğazına kaçan dilini çıkararak nefes almasını sağladı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlk müdahalenin ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Muhammet Yeşil, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası müsabaka yarıda sonlandırıldı.