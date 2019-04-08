Cıvadan zehirlenen kardeşler tedavi altına alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde cıvadan zehirlenen 3 kardeş Erzurum'da tedavi altına alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde Sülhettin Demir ve Ziyafet Demir çiftinin çocukları 8. sınıf öğrencisi Muhammed Demir (14), 6. sınıf öğrencisi Oğuzhan Demir (12) ve 5. sınıf öğrencisi Edanur Demir (11) okulda cıvayla oynadıktan sonra şiddetli baş ağrısı şikayetleri üzerine önce Sarıkamış Devlet Hastanesine ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Cıvayla oynayan 8 kişi arasında bulunan Muhammed, Oğuzhan ve Edanur Demir'in cıvadan zehirlendiği ortaya çıktı.

Tedavilerinin iyi geçtiğini ve 3 kardeşin durumunun iyi olduğunu ifade eden Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Hafize Erdeniz, "Geçen hafta 3 kardeş 3 haftadır şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı ve ateş şikayetiyle başvurdular. Muayenelerinde enfeksiyon bulgusu yoktu ama tansiyonları yüksekti. Değerlendirmeleri yaptık cıva olduğundan şüphelendik. İdrar ve kan tahlili sonucu cıva olduğuna karar verdik. 3 kardeş haricinde teması olan 8 kişiyi polikliniğimize çağırdık onlar da şimdi hastanemizde yatıyorlar. Ama hayati tehlikesi olan kimse yok. Şu anda hastalarımızın kanları alındı, ilaçlarını yapmaya başladık. Birkaç gün daha hastanemizde yatacaklar" dedi.

Baba Sülhettin Demir ise "İlk temasın iki ay önce olduğunu düşünüyoruz ama biz cıva olduğunu bilmiyorduk. Bu hastaneye geldiğimizde doktor hanım cıvayla oynandığını tespit etti. Şimdi çocuklarımız gayet iyi durumda" şeklinde konuştu.