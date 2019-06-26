Çizme'den Anadolu'nun zirvesine

İtalya Bayan Yüzme Milli Takımı, Güney Kore'de yapılacak olan Water Open'a Erzurum'da hazırlanıyor. Coach Fabrizio Antonelli yönetimindeki Çizme'nin bayan kulaçları, Dadaşlar Diyarına hayran kaldı. İtalyanlar, 2020 Yaz Olimpiyatlarına hazırlanmak içinde adres olarak Anadolu'nun zirvesini seçti.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam Olimpik Yüzme Havuzu olma özelliğini elinde bulunduran Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu, yüksek irtifa kampı için adeta Avrupa'nın 1 numaralı yüzme havuzu konumunda.

Türk Milli yüzücülerin yanı sına dünya ve Avrupa'nın birçok ülkesi de yüksek irtifa yüzme kampları için Erzurum'u tercih ediyor.

Bugüne kadar Hollanda, Almanya, Rusya ve Azerbaycan ile daha bir çok yabancı ülkeden gelen sporculara kapılarını açan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tam olimpik yüzme havuzu, bugünlerde de İtalya Bayan Yüzme Milli Takımını ağırlıyor. Çizme'den gelerek Anadolu'nun zirvesinde yüksek irtifa yüzme kampı yapan İtalyanlar, halinden çok memnun.

Coach Fabrizio Antonelli yönetiminde Erzurum'da kampta bulunan İtalyan yüzücülerden Rachele Broni, Arianna Brıdi, Martina Dememme, Samantha Arevalo ve Carolina Jouisse, Güney Kore'de yapılacak olan Waten Open Yüzme Yarışlarına hazırlanıyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı seansta antrenman yapan İtalyan sporcular, adeta yüzme havuzundan çıkmıyor. Günde altı saat suda kalan İtalyan yüzücüler, Coach Fabrizio Antonelli yönetiminde mutlak şampiyonluk parolası ile yüksek irtifa yüzme kampı yapıyor.

Yerli ve yabancı sporcuların gözdesi olan Erzurum GSİM Tam Olimpik Yüzme Havuzu, bugüne kadar Erzurum'a gelen diğer yabancı konuklar gibi İtalyanları da büyüledi

Avrupa'da şehir merkezinde 2000 metre rakımda tek olimpik yüzme havuzunun Erzurum'da bulunması, yüksek irtifa kampları konusunda Avrupa'da tüm gözlerin Erzurum'a çevrilmesine neden oldu. Haftanın yedi günü dolup taşan ve ‘Erzurum'un denizi' olarak adlandırılan tam olimpik yüzme havuzu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nında gurur duyduğu tesisler arasında yer alıyor.