Çocuğunuz cümleleri tekrarlıyorsa dikkat

Dr. İbrahim Akın, orta kulakta sıvı birikimi çocuk yaş grubunda çok sık görülen ve aileleri tedirgin eden hastalıklardan biri olduğunu ifade ederek, “Çocuklarda yüksek sesle televizyon izleme, cümleleri tekrarlatma, okulda başarısızlık ve tedavi edilmediği zaman kalıcı işitme kaybına sebep olabilen bu hastalıkla alakalıdır” dedi.

Gaziantep Özel Akademi Hastanesi Dr. İbrahim Akın, orta kulakta sıvı birikimi olarak da bilinen hastalık hakkında şöyle konuştu:

“Ailelerin orta kulakta sıvı birikimi olarak bildiği hastalık tıbbi litaratürde seröz otitis media veya efüzyonlu otitis media olarak isimlendirilmektedir. Kulak ağrısı ,ateş ve kulak zarında kızarıklık gibi iltihabi bulgular olmadan, kulak zarı arkasında , orta kulak boşluğunda sıvı birikmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Biriken sıvı orta kulağa dışarıdan gelen bir sıvı yada iltihap değildir. Orta kulaktan östaki borusu kanalıyla genize akması gereken orta kulak salgısı, östaki tüpünün tıkanması sonucu orta kulakta birikir. Daha sık çocuk yaş grubunda görülen hastalık erişkinlerde de meydana gelebilir.”

Dr. İbrahim Akın, bu hastalığa sebep olan nedenleri şöyle sıraladı:

“Üst solunum yolu enfeksiyonları. Östaki tüpünde tıkanıklığa sebep olan etmenler. Geniz eti iltihabı. Geniz eti büyümesi. Allerjik burun. Hastalığın belirtileri ise; Bu hastalık iltihabi bir durum olmadığından iltihabi kulak hastalıklarına göre daha az belirti verebilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarda aşağıdaki durumlar varlığında dikkatli olması ve en kısa sürede kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekmektedir. İşitme azlığı. Kulakla sık oynama. Konuşmaya başlamada gerilik. Öğretmeni tarafından çocuğun duymadığının söylenmesi. Hastalığın tanısı nasıl konulmaktadır. Ayrıntılı tıbbi öykü ve muayene tanı için genelde yeterli olmaktadır. Tanıya yardımcı olmak ve işitme kaybının derecesini belirlemek amacıyla odyometri ve timpanometri testlerinden de faydalanmaktayız.”

Dr. İbrahim Akın, hastalığın tedavisi hakkında şöyle konuştu:

“Orta kulakta biriken sıvı genellikle 2 ay içerisinde düzelir. Bu süre içerisinde hasta ilaçsız izlenebileceği gibi bazı ilaçlarda kullanılabilir. Düzelmeyen durumlarda cerrahi olarak kulağa ventilasyon tüpü takılmaktadır. Takip ve tedaviye rağmen 2-3 ayı aşkın süredir düzelmeyen orta kulak sıvı birikimi. 40 dB den fazla işitme kaybı gelişmesi. Kulak zarında çökme ve yapışmalar olması durumunda cerrahi tedaviyi yani kulaktaki sıvının boşaltılması ve tüp takılması işlemini önermekteyiz. Genel veya lokal anestezi altında uygulanabilen yaklaşık 15 dakikalık bir işlemdir. İşlem mikroskop altında kulak zarında milimetrelik bir kesi yapılarak gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu kesiden orta kulakta biriken sıvı temizlendikten sonra tüp daha önce yapılan kesiye yerleştirilmektedir. Bu belirtiler varlığında cerrahi tedavi reddedilirse hastada kalıcı işitme kaybı, kulak zarında geri dönüşümsüz değişiklikler, konuşma bozukluğu gelişebileceğini ailelerin bilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim.”