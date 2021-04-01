Çocuklar hayallerindeki uzay araçlarını tasarladı

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ERBAP (Erzurum Başarıyı Artırma Programı 2019-2023) kapsamında, ülkemizin yeni atılımı olan ‘Gökyüzüne Bak Ay'ı Gör' projesi çerçevesinde Çat ERBAP tarafından hazırlanan “Hayallerden AY'a Maket Yarışması gerçekleştirildi.

‘Hayallerden AY'a maket yarışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Gökyüzüne Bak Ay'ı Gör' projesinden esinlenerek düzenlendi. Çocuklar, yarışmada hayallerindeki uzay araçlarını tasarladı.

Çat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ERBAP temsilcisi Ömer Demirci, teknoloji ve uzay bilimine olan ilginin artması ile Çat ilçesi olarak çocukların bu gelişmelerden uzak kalmaması ve çağın gerektirdiği bilgilerle iç içe olmaları adına uzay temalı bir maket yarışması düzenlediklerini belirtti.

Çat ilçesine bağlı ilk ve orta okullardan yarışmaya 133 farklı model ile katılım sağlandığını belirten Demirci, bu süreçte gördük ki Çat olarak Ay'da ilk adımlara hazırız. Çocuklarımız da çağı yakalamaya hevesli. Bu proje ile ERBAP (Erzurum Başarıyı Artırma Programı) Amaçlarından 2. ve 3. Amaç, çocuklarımızın fiziksel ve sosyal olarak gelişmelerini ve çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmalarını amaçladıklarını söyledi.

Çat İlçe Kaymakamı Mustafa Karali'nin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde 1. olan Çat Bardakçı Ortaokulu öğrencisi Fırat Uçar'a hediyeleri Kaymakam Karali, tarafından verildi.