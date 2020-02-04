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Çocuklar onlara yaşattığınız hisleri asla unutmazlar

Psikolog Müjde Yahşi, çocukların yaşadıkları hisleri unutmadıklarını, bu yüzden dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, “'Çocuktur unutur geçer' sözü aslında hiç de masum bir söz değildir. Doğduğumuzdan bu yana olumlu veya olumsuz gördüğümüz, duyduğumuz yani yaşadığımız her olay o anda hissettiğimiz duyguyla birlikte bilinçdışına aktarılır. Geçmişte yaşadıklarımızı hatırlamasak da, bilinçdışına aktardığımız o anki hislerimiz orada birikir ve bizi, biz yapar. Bilinçdışına attığımız her his; karakterimizi, zevklerimizi, tercihlerimizi, hayata bakış açımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı belirler” dedi.


Farkında bile olmadan birtakım davranış problemlerinin ya da ruhsal hastalıklarının öyküsünün bilinçdışına bağlı olduğunu ifade eden Yahşi, “Engel olamadığınız zarar verme isteğiniz, kontrol edemediğiniz öfkeniz, asla kabullenmediğiniz bencilliğiniz, cimriliğiniz, ya da kıskançlığınız, anlam veremediğiniz karmaşık duygularınızın nedeni aslında çocukluğunuzda bilinçdışında biriktirdiğiniz hislerinizdir. Hatta nedenini bilmediğiniz ama delice korktuğunuz bir böcek bile çocukluğunuzda yaşadığınız bir olayın parçası olabilir. Dolayısıyla; davranışlarımız bilinçdışı tarafından yönlendirilir. Kararlar, bilinçdışı tarafından verilir, tercihler bilinçdışı tarafından yapılır ve bilinç onun tarafından yönetilir. Bu nedenle; çocuk yaşadıklarını unutur ama ona yaşattığınız hisleri asla unutmaz” açıklamalarında bulundu.

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