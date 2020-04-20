Çocuklara korona virüsü anlatmanın püf noktaları

Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “Çocuğunuza Korona virüsü anlatmadan önce çocuğun korona virüs hakkında ne bildiği çok önemlidir. Yanlış bilgiye sahip olan ve bu yüzden yoğun kaygı yaşayan çocuğunuz ile sakince konuşarak doğru bilgi aktarılmalıdır. Fakat o an konuşmak istemiyorsa, konuşması için zorlamayarak çocuğun sürecine göre ilerleme sağlamak hazır oluş için çok önemlidir. Korona virüsü anlatırken; sakin bir şekilde öncelikli olarak kendi kaygı ve korkularınızdan arınarak konuşmak önemlidir. Çünkü kaygı bulaşıcıdır sizin var olan kaygınız ile bu durumu korkutucu bir şekilde anlatmanız çocuklarda kaygının artmasına ve travmaya neden olabilir. Çocuklar için en önemli güven kaynağı aileleridir ve ebeveynlerini gözlemleyerek öğrenirler hayatı. Ailesinin panik ve kaygılı halini gören çocuk “Kaygılanacak bir durum var”, “Bana bir şey olacak mı?”, “Aileme bir şey olacak mı”, “Ebeveynlerim bu kadar kaygılı, beni kim koruyacak” algısını oluşturur. Çünkü çocuklar ebeveynlerini güçlü görmek ister, ne olursa olsun kendisini koruyup kollamasını bekler. Bu durum ile ebeveynleri olarak baş edebildiğinizi görmesi, hayata karşı güven duyması adına önemli olmakla birlikte kaygı oluşumunun önüne geçer” dedi.

Çocuk eğer korkuyorsa ya da kaygısı fazla ise; onun duygularını anlamak, anlaşıldığını hissetmek adına çok önemli olduğunu ifade eden Kırna, “Çocuklar merak eder ve soru sorarak öğrenirler, bu sorular karşısında “abartma bu kadar”, “korkacak bir şey yok”, “kocaman çocuk oldun böyle davranma” vb. söylemler yerine bilmediğiniz bir soru sorduğunda “bu sorunun cevabını bilmiyorum ama doğru kaynaklardan araştırıp seninle paylaşacağım” diyerek çocuğunuzun duygularını anlamak, endişesini yatıştırmak, sorduğu sorulara içten ve gerçeğe uygun cevaplar vermek önemlidir. Okulların kapalı olması ve evde durmak zorunda olmak; bir çok sosyalleşmek isteyen çocuk için sıkıntı oluşturmaktadır. Grip örneğinden yola çıkarak hastalık tehlikesine karşı önlem amaçlı olduğunun belirtilmesi, hem kendimizi korumak adına hem de başka insanlara bulaştırmamak adına bir süre evde kalmanın gerekliliği anlatılmalıdır. Kişisel hijyene dikkat etmenin bu virüse yakalanmamak için önemli olduğunun altı çizilerek; küçük yaş gruplarındaki çocuklar ile bunu bir oyun haline getirerek yapmak, uyku saatlerine dikkat etmek, ev içi etkinlikleri arttırmak, bu süreci bir tatil gibi görüp tüm gün televizyon izlemek ya da telefon, tablet ile oynamak yerine düzenli olarak ders çalışmaya özen göstermek günlük yaşam rutininin bozulmaması adına önemlidir” açıklamalarında bulundu.