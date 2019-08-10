Çocuklarda el-ayak-ağız hastalığı hastalığına dikkat

Melike Özberk Koç, çocuklarda görülen el, ayak, ağız hastalığı konusunda önemli bilgiler verdi.

Enterovirüs ailesinden virüslerin neden olduğu özellikle 5 yaş altı çocuklar başta olmak üzere ,bazen daha büyük çocukları ve erişkinleri de etkileyebilen ,ateşli ,döküntülü ve oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğunu dile getiren Dr.Melike Özberk Koç, “Sıklığı özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde artmaktadır. Bulaşması damlacık yolu (aynı havayı solumak ,yakın öksürmek hapşırmak )fekal-oral yol ile (kirli tuvaletler ,tuvalet sonrası yeterli el hijyeninin sağlanmaması .kirli yüzeyler ve ortak kullanılan havuzlar aracılığı ile olabilmektedir. Hastalık başladıktan sonra bireyin bulaştırıcılığı 7-10 gün devam eder. Ateş ve boğaz kızarıklığı nedeni ile bademcik enfeksiyonları ile döküntülerin benzetilmesinden dolayı da suçiçeği enfeksiyonu ile karışabilir. Özellikle döküntüler ağız mukozası,ağız çevresi ,el ve ayakların ayaları dirsekler ,genital ve anal bölge çevresini tutar. Kızarık kabarık ve püstüllü görünümde olabilirler” diye konuştu.

Ateşin yaklaşık 2-5 gün devam edebildiğini, yüksek ateş ,mukoza ve cilt lezyonları ile ürkütücü görünsede menenjit gibi ciddi hayati tehlikesi olan komplikayonlarının çok nadir olduğunu anlatan Dr.Melike Özberk Koç, “Hastalığın spesifik bir tedavisi mevcut değildir. Destek tedavide ağızdan sıvı alımının arttırılması ağız ve cilt lezyonlarının lokal bakımı ağrı kesici ve ateş düşürücüler kullanılır. Ağızdan beslenmenin sağlanamadığı yoğun lezyonlar olan vakalarda hastanede yatırarak sıvı desteğinde bulunmak uygun olur. Tedavisinde komplike durumlar olmadıkça antibiyotiklerin yeri yoktur.

Lezyonlardan haftalar sonra ciltte soyulma ve tırnak bozuklukları aylarca devam edebilir. Hatta tırnaklarda dökülme ve değişme bile olabilir.

Sıklıkla karşılaştığımız hastalığı ülkemize göçmenlerin getirmiş olabileceği düşüncesi doğru değildir. Hastalık ülkemizde ve tüm dünyada görülmektedir. Ancak kalabalık ve hijyeni bozuk ortamlar hastalığın görülme sıklığını arttırabilir.

El ayak hastalığına neden olan birden azla sayıda virüs mevcuttur. Ve bir defa hastalığı geçiren çocuklar hastalığa özel bir bağışıklık elde etmezler ve el ayak ağız hastalığı birden çok defa geçirilebilmektedir.” şeklinde konuştu.