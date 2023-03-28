Çocukların biber gazlı oyunu cami cemaatini namazından etti, imam teravih namazını tamamlayamadı

Erzurum'da bir cami önünde iki çocuğun biber gazı oyununun sonu kötü bitti. İddiaya göre, birbirlerine biber gazı sıkarak oyun oynayan çocuklardan biri cami içerisine kaçınca, camiye teravih namazı için gelen cemaat biber gazından etkilendi. Cemaatin öksürmeye başlamasıyla imam, teravih namazını tamamlayamadı.

Olay, Kayakyolu semtinde meydana geldi. İddiaya göre, iftardan sonra Hacı Osman Efendi Camii önünde oyun oynayan 12-13 yaşlarında iki çocuk, ceplerinde bulunan biber gazını birbirine sıkmaya başladı. Çocuklardan birinin kaçmak için camiye girmesiyle diğer çocuk arkadaşının arkasından koşarak biber gazını caminin içinde sıktı. Kısa sürede biber gazının cami içine dağılmasıyla cemaat bir anda öksürmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan imam, cemaatte öksürük çoğalınca teravih namazını tamamlayamadı. Camiden dışarı çıkan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, caminin güvenlik kamerasından yaptığı inceleme sonucu 12-13 yaşlardaki iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili konuşan cami cemaatinden Halis Aydın, “Teravih namazının 6. rekatındaydık, dışarıdan biber gazı maddesi sıkıldı. Cemaat öksürmeye başladı, hoca namazı durdurdu. Cemaat dışarı çıkınca olayı polise intikal ettirdik. Emniyet yakaladı çocukları. Biber gazından çok etkilendik, arka saftaki cemaat çok etkilendi. Camiyi boşaltmak zorunda kaldık” diye konuştu.

İfadeleri alınan iki çocuk, daha sonra serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.