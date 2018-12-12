Çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

1071 Malazgirt ortaokulu kütüphane bölümünde okuyan 15 öğrenci, Okul Müdürü Mustafa Aydın, Türkçe Öğretmeni Nazlı Hilal Can ile Kazım Karabekir Halk Kütüphanesinde bir araya gelen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz öğrencileri ve okul yönetimini tebrik etti. Ödül törenine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Şube Müdürü Şahin Torun, İl Halk Kütüphane Müdürü Ahmet Duran Kardaşlar ve Kazım Karabekir halk Kütüphane müdürü Selim Akpınar katıldı. Çok samimi bir ortamda gerçekleştirilen ödüllendirme töreninde öğrencilere babacan bir tavır sergileyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz öğrencilerin başarıları olmaları için çok çalışıp çokça kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

İl Müdürü Almaz daha sonra öğrencilere ödül olarak kitap ve kırtasiye malzemelerinden oluşan çeşitli hediyeler verdi.