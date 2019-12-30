Çok kullanılan mimikler cildin kırışmasına sebep oluyor

Meltem Ayran, çok kullanılan mimiklerin yüzde kırışıklık oluşmasına sebep olduğunu söyledi.

Medikal Estetik Hekimi Meltem Ayran, “Cildimizin 3 tabakası vardır: 1-Epidermis, 2-Dermis, 3-Subkutan doku. Epidermis, cildin en üst tabakasıdır, cildin koruyucu tabakasıdır ve diğer dokulardan su tutarak cildin nemli olmasından sorumludur. Koruyucu tabakamız olmasaydı vücudumuz çok kolay sıvı kaybederdi. Dermis, kan damarları, sinirler, kıl kökleri bu tabakada bulunur. Dermisin yapı taşı bir protein olan 'kollajen' dir. Ve ağsı yapısıyla dokuları birbirine bağlar. Böylelikle cilt sıkı, formda olur. Subkutan doku, yağ dokusu ve bağ dokudan oluşur ve büyük damarlar, sinirler buradan geçer. İç organları çevreler ve onların ısı kaybetmesini engeller” dedi.

Genç ciltlerde, kollajen ağının güçlü ve sıkıdır olduğunu ifade eden Ayran, “Cilt nemli ve elastiktir. Hareketler tekrarladıkça ve dışsal faktörlerin etkisiyle ( radyasyon, toksinler, dehidratasyon gibi) cilt tonusunu kaybeder, kollajen ağları zayıflaşır. Her mimik yaptığımızda yüzümüzdeki kollajen strese maruz kalır ve tekrarladıkça zamanla yapısı bozulur ve çizgiler belirmeye başlar. Yaşlanmaya karşı elimizde birçok silah var. Kollajen injeksiyonlarıyla cildin yapısını destekleriz. Çapraz bağlı olan hyaluronik asit dolgu işlevini görür, çapraz bağsız olan ciltte yenilenme sağlar. Düzenli olarak 3 ayda bir Medikal Estetik hekiminizi ziyaret ederseniz, size gerekli uygulamaları doğru zamanda uygulayarak, ‘güzel yaş alma serüveni'nizde size eşlik eder” açıklamalarında bulundu.