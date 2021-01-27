Çomaklı: “Tarım öğretiminin 175. yılı kutlu olsun”

Dr. Ömer Çomaklı, Tarım Öğretiminin 175. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın tarihsel süreci içinde tarım her zaman birincil öneme sahip olmuştur. Doğru ve iyi tarım günümüz insanının belki de en önemli ihtiyaçlarından birisidir. Çevreye, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden, doğal kaynakların idareli kullanımını ve korunmasını hedefleyen doğru tarım üretiminin kıymeti yaşadığımız bu dönemde giderek artmaktadır.

Bütün dünyanın beraberce yaşadığı pandemi sürecinden öğrendik ki kıt kaynakların kullanımı ve sürdürülebilir tarımın gerekliliği hepimiz için elzemdir. Bu anlamda geliştirilen tarım öğretilerine ve tarımsal eğitime verilen destekler geleceğimiz adına yapılan kıymetli bir yatırımdır.

Tarım öğretiminin 175. Yıldönümü vesilesiyle bu işe gönül vermiş değerli hocalarımızın ve tüm tarım camiasının bu kıymetli gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”