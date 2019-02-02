Cumhur İttifakı kazanacak

Oltu'da AK Parti ve MHP yönetimleri bir araya geldi. Programa eski İçişleri Bakanı Erzurum Milletvekili Selami Altınok da katıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Başaklı Ciğerim Alabalık Tesisleri'nde organize edilen yemek programında AK Parti ve MHP ilçe yönetimleri buluştu. Programda Cumhur İttifakı dolayısıyla birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

GÜLCÜ: “TEK BİR ÇATI ALTINDA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ KURACAĞIZ”

Yemek programının ardından konuşan AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü, “AK Parti ve MHP ilçe başkanları tek bir çatı altında seçim koordinasyon merkezi kurup inşallah güzel bir seçim çalışması gerçekleştireceğiz. 31 Mart akşamında inşallah Cumhur İttifakının adayı ve listeleri Oltu'muzda beklenilen, arzu edilen oy oranıyla ilçemizi gururlandırır ve Erzurum çapında da güzel bir sonuç alacağımızı temenni ediyorum. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

COŞKUN: “CUMHUR İTTİFAKININ KAZANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN TÜM GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

Milliyetçi Hareket Partisi Oltu İlçe Başkanı Mehmet Coşkun ise, “31 Mart seçimleri, Türkiye çapında hayati bir önem taşıyan seçimdir. Bunu herkes kafasının arkasına koysun. 24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir sisteme geçmiştir. Bu sistem cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu sistemin ana kurucusu bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve AK Parti'nin lideri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu sistemin tam olarak yerine oturabilmesi için bütün kurumları ile kuralları 31 Mart yerel seçimlerinde, 24 haziran seçimlerinde aldığımız oyun üzerinde oy almamız gerekiyor çünkü o oy oranının altında bir oy aldığımız zaman Türkiye'de kaos ve kargaşa çıkar, herkes bunun farkında olsun ve buna göre tarafını belirlesin, buna göre yönünü belirlesin. Bu ülke bizim, bu topraklar bizim, bu insanlar bizim. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ‘önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen bir idealden gelen insanlarız. Bizim liderimiz ne demişse biz onun kale gibi arkasındayız. Bu seçimlerde Cumhur İttifakının kazanması için biz Milliyetçi Hareket Partisi Oltu İlçe Başkanlığı olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇELEBİ: “CUMHUR İTTİFAKINA SADIK KALACAĞIM”

Cumhur İttifakının Oltu Belediye Başkan adayı AK Partili Celal Çelebi ise, Cumhur İttifakına sadık kalacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhur İttifakına sadık kalacağıma, MHP ve AK Parti yöneticilerimize beraber el ele, gönül gönüle şehrimizin kalkınması için çalışacağıma söz veriyorum. Beraber çok güzel bir çalışma yapacağız. AK Parti, MHP, Ülkü Ocakları ve bizim gençlik kollarımızla birlikte çalışma yapacağız. Köylerimize mahallelerimize hep beraber gideceğiz. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Hep beraber 31 Mart'ta İnşallah Oltu'muza, ülkemize yakışan bir sonuçla tarihi yazacağız diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.”

ALTINOK: “BU İTTİFAKI BİRİLERİNİN YIKMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Eski İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise, “Cumhur İttifakının rahatlıkla hüsnükabul göreceği yerlerden birisi de Oltu'dur. Bu Elazığ da olabilir Sivas'ta da olabilir Yozgat'ta da olabilir. Milliyetçilik ve muhafazakarlığın at başı gittiği bütün yerlerde olabilir. Bu ittifakla birlikte birçok farklı düşünen, bu değerleri yıkmak isteyenler bakın kolay kolay aday bile çıkarmıyorlar. Başka partiler aday çıkarma cesaretini bile göstermiyorlar. Cılız cılız, sağdan soldan, oradan buradan kim olursa olsun ben bu yörenin insanıyım. Tortum'da, Uzundere'de, Oltu'da, Olur'da, Şenkaya'da ve Narman'da ölümüne çalışacağız. Fitne fesat çıkarmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Onlar aday çıkarırsa ezeceğiz, bunu açık söylüyorum. Hiç kimse sağa sola çekmeyecek, ayağını denk alacak. Biz iktidarız ve 2023'e kadar buradayız. Biz Cumhur İttifakını Cumhurbaşkanımızın deyimi ile pazara kadar değil mezara kadar götüreceğiz. O irade Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinde de var, bizim liderimizde de var. Fitne çıkarmak isteyene, fesat çıkarmak isteyene de fırsat vermeyeceğiz. Bu kadar emek verilerek yapılan bu binayı, bu ittifakı birilerinin yıkmasına müsaade etmeyeceğiz. Bağımsızdı, başka partiydi onu bunu bilmem. 24 saat ölümüne çalışacağız. Hiç kimseyi nefes alma durumunda bırakmayacağız, kusura bakmasınlar. ‘Geçmişten tanıyordum, komşumdu' yok kardeşim siyasette o yok. Biz hayır hasenat grubu değiliz. Biz siyaset yapıyoruz. Girdiğimiz seçimi de böyle çatır çatır alacağız. Eksiğimiz, fazlamız, yanlışımız olursa biz onları kendi içimizde hallederiz. 31 Mart gecesi inanıyorum Oltu'yu da silme biz alacağız” şeklinde konuştu.

Program, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek'in konuşmalarının arından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Programa eski İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Oltu İlçe Başkanı Mehmet Coşkun ve yönetimi ile belediye başkanlığı için aday adayı olan partililer katıldı.