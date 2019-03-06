Cumhur İttifakı'na Aziziye'den tam destek

Ziyaretlere AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Aziziye İlçe Başkanı Murat Karataş, AK Parti Aziziye İlçe Teşkilatı üyeleri katıldı.

Kavaklıdere mahallesi ile başlayan ziyaretler, Kumluyazı mahallesi ile tamamlandı. Ziyaret heyetini köy muhtarları ve vatandaşlar karşıladı.

MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karataş, Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Dr. Devlet Bahçeli'nin teşkilatlara emaneti olduğunu belirtti.

Karataş, “Cumhur İttifakının amacı vatan paydasında birleşmek ve bu minvalde hareket etmektir. Vatandaşlarımızın samimi destekleri ve dualarıyla İnşallah muvaffak olacağız.” dedi.

Karataş ayrıca, “Vatandaşlarımızla sürekli görüşme halindeyiz. Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan Bey güzel hizmetler üretmiş ve özlenen Aziziye yolunda önemli adımlar atmışlar. Biz kendisine bu güzel hizmetler için teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Ziyaretler sırasında konuşma yapan Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, 5 yıl önce belediye başkanlığı görevine gelmeden vatandaşlarla istişare ettiklerini ve geçen 5 yılda çalışmalarını hep bu yönde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Orhan, geçen 5 yıl içerisinde yapılan seçimlerin tamamında Kavaklıdere ve Kumluyazı mahallelerinin kendilerine hep tam destek verdiklerinin de altını çizdi.

Seçim çalışmaları süresince ittifakın ruhuna uygun çalışmalar sergilediklerini aktaran Orhan, sözlerine şöyle devam etti: “Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi ‘Pazara kadar değil mezara kadar' devam edecektir. Yerelde yapacağımız çalışmalarla, İnşallah 31 Mart akşamında halkımızın teveccühü ile Aziziye'den dünyaya gereken mesajı vereceğiz.”

Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, köy konağında yapılan programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek sözlerine başladı.

Taşkesenlioğlu, AK Parti Hükümetlerini tarım ve hayvancılığa önemli destekler sağladığını ve bunun yanı sıra kırsalda belediyelerle de önemli hizmetler üretildiğini ifade etti.

Taşkesenlioğlu, “Sürekli şehrimizin her bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Onları dinliyor ve isteklerine cevap veriyoruz. Bugün Kavaklıdere ve Kumluyazı mahallerimizdeyiz. Görüyoruz ki; Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan Bey, ihtiyaçlara yönelik örnek hizmetler üretmiş. ‘Kişinin aynasıdır işi' sözü burada vuku bulmuş. Bu aynı zamanda AK Parti'nin verdiği sözleri her zaman yerine getirdiğinin göstergesidir. Bu anlamda belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz.'' şeklinde konuştu.

Gönüllerde bir olmasıyla birlikte her türlü sorunun birlikte rahatlıkla aşılabileceğine dikkat çeken Taşkesenlioğlu, “Cumhur İttifakı bir gönül, bir dava birlikteliğidir. Bu birlikteliğin verdiği güç ve enerji sahaya yansıyacaktır. Türkiye bu ittifak sayesinde ilerleyişini hızlandırıp, yoluna emin adımlarla devam edecektir.” dedi.

Programlar mahallelerde vatandaşlarla birlikte çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.