Cumhurbaşkanı Erdoğan: “80 yılda yapılamayanı 21 yıla sığdırdık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen mitingde, “80 yılda yapılamayanı 21 yıla sığdırdık” dedi.

Daha önceleri terörle mücadelede başkalarına muhtaç bir ülke olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizden önce terörle mücadelede başkanlarına muhtaç bir ülke vardı. Terörle mücadelede artık başkalarından ne silah ne icazet alıyoruz. Nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz. Sınırlarımızın içinde olduğu gibi Irak ve Suriye'de de nefes aldırmıyoruz” dedi.

Günlük yüz bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar petrolünü halka sunmaya hazırlandıklarını ifade eden Erdoğan, “Petrolün kalitesiyle ilgili birileri konuşuyor, burası önemli dikkat edin Bizim petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında. Bayılırım Erzurum'un dut pekmezine. Hamdolsun petrolümüz en üst seviyede. Enerji bağımlılığımızı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'ye yönelik eleştirileri kapsamında ise, “Buradan Hınıs'taki kardeşlerime sesleniyorum bunlardan ne bekliyorsunuz, benim Hınıslı kardeşim imanlıdır, inançlıdır. Bu imansızlara, kitapsızlara, ezansızlara artık hadi buradan demeyecek mi” dedi.

Masadakilerin sürekli kavga ettiğini söyleyen Erdoğan, “Yakında bölücü örgüt yöneticilerine ve FETÖ'cülere de ne söz verdiklerini açıklarlar. Önce altı benzemezi bir araya topladılar sonra masanın altından HDP'yi çıkardılar” ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, isim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklenerek, “En pis işleri de buna havale etmişler. Cami ile kilise ortasında kalmış, kontrolü kaybetmiş bir vaziyette. Allah bir an önce bu cendereden kurtulmayı nasip etsin. Bu ülkeye baharı biz getirdik. Terörü durduran kim. Terör bitti bahar geldi. Rotası, çizgisi ilkesi olmayan böyle bir masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya, Kandil'le iş birliği yapanların bu ülkeye faydası olur mu? Teröriste terörist diyemeyenler, Alevi-Sünni diyerek bölenler, 85 milyonu barış içerisinde bir arada yaşatabilir mi? Gizli açık ortaklarıyla bu kumar masasını tasfiye etmeye var mıyız. Bay bay Kemal ve ortakları kimlerle kol kola girerse girsin biz yolumuza sizlerle yürümeye devam edeceğiz. Millet bizden Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmemizi bekliyor” şeklinde konuştu.

Erzurum'a 84 milyar yatırım yapıldığını kaydeden Erdoğan, “Bu yatırımların kesintisiz sürmesi için 14 Mayıs çok önemli. Tercihinizi hizmet ve eser siyasetinden yana kullanın” dedi.