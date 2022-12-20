Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'a geliyor

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Erzurum'a geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı Başlıyor” ana başlığı çerçevesinde yapacağı Erzurum ziyaretinde tamamlanan yatırımların açılışını da gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor Yarın Değil Hemen Şimdi' ana başlığı altında gerçekleştirdiği il ziyaretleri çerçevesinde 24 Kasım 2022 Cumartesi günü Erzurum'a geliyor. Olimpiyat Millet Bahçesi'nin hemen karşısında yer alan yeni Miting, Etkinlik ve Gösteri Alanında Erzurumlularla buluşacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız, ilimizde tamamlanan bazı yatırımların açılışını da gerçekleştirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın gücüne güç katmak ve yüküne omuz vermek için Türkiye yüzyılına damga vuracak bu kutlu buluşmaya tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.