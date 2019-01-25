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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Erzurum’a geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Erzurum'a geldi.


Havaalanında Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum ve bölge milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve partililerce karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüsle şehir merkezine hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kent merkezi girişinde çok sayıda vatandaş karşıladı. Otobüsten vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlara ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


Erdoğan daha sonra otobüsle aday tanıtım toplantısının yapılacağı buz hokeyi salonuna hareket etti.

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