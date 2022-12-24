İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Erzurum’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Erzurum'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum havalimanından kent merkezine gelişi sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında Erzurumlulara hitap edeceği törende Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir - Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirecek.

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