Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hep milletimizle beraber yürüdük, bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümekte kararlıyız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da partilinin İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Dadaşlarla buluşmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Dadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Cağ kebaplarıyla önümüzü kestiler sizi daha fazla bekletmemek için dönüşte yiyeceğiz. Erzurum'a son olarak 31 Mart seçimlerinden önce 28 Şubat'ta gelmiştim. Şimdiye kadar bizleri mahcup etmeyen yarı yolda bırakmayan Erzurum o günde adeta sandıkları patlatmıştır. ‘Gülistan'da Bir Gülüm Var, Mor Menevşe Sümbülüm Var, Taze Gonca Bir Gülüm Var' Bizim Erzurum'da can dediğimiz dadaşlar var. Her seçimde yanımızda Palandöken gibi duran kavline sadık kardeşlerimiz var" dedi.

Erdoğan, "Uluslararası alanda ülkemizin hak ve hukukunu savunurken, terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Şehirlerimizi geliştirecek projeleri adım adım izliyoruz. Önceki hafta Hatay, Sonra Diyarbakır bugün Erzurum'da dadaşlarla kucaklaşıyoruz. Pazartesi günü KKTC'ye gideceğiz, kurban bayramını Kıbrıs Türk halkı ile idrak edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ta pek çok eser ve projeyi hizmete alacağız. Bugünde Erzurum'a yine elimiz boş gelmedik. Yapımı tamamlanan projelerin açılış heyecanını birlikte yaşayacağız. Toplam maliyeti 9.5 milyar lirayı bulan pek çok eserimizi Erzurumlunun hizmetine sunacağız. Salgın şartlarının hafiflemesiyle yeniden il ziyaretlerimizle halkımızla partililerimizle bir araya geleceğiz. Tüm teşkilatlarımızla hepimiz bir vücudun azalarıyız. 13 milyon 500 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Genel başkanın sorumluluğu ne kadar büyükse il başkanının milletvekilinin sorumluluğu o kadar büyüktür. 20 sene önce nasıl istişare ile yola revam olduysak 2023'e giderken yine istişare ile yürümeye devam ediyoruz. Bu toplantılarımız birer demokrasi şölenidir. Bu toplantıları artırarak devam ettirmekte kararlıyız. Ortak akla önem, kolektif bir akıl ile hareket etmek önemlidir. AK Parti Türk siyasetine hala yön veriyorsa 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa sebebi istişareye gelişime açık olmasıdır. Tevazu yüceltir, kibir düşürür, gurur aldatır, haset bitirir. Geçmiş teki başarılarımızın sırrı geleceğimizin pusulasıdır. Hep milletimizle beraber yürüdük. Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümekte kararlıyız. Davamızda karamsarlığı yer olmadığı rehavete gevşemeye yer yoktur. Yanlışlarımızı söylemekten çekinmeyeceğiz. Çalışmalarımızı yürütürken bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmekten vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.