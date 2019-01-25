Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sekmen ile yol arkadaşlığımız onlarca yıl öncesine dayanıyor”

AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen programda Dadaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i kürsüye çıkararak, “Mehmet Sekmen Beyle yol arkadaşlığımız bundan onlarca yıl öncesine dayanıyor” dedi.

Devlet Başkanı Erdoğan, AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sekmen ile ilgili sözlerini şöyle tamamladı: “İstanbul'da Belde Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlıklarından, teşkilatlardaki birlikte çalışmalarımızdan ve bugünlere gelen bir yolculuk İnşallah ikinci dönemde Erzurum'da tekrar Büyükşehir'i alarak yola devam edeceğiz. Hizmetlere devam edeceğiz. Hayırlı olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun.”