Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tampon bölge sözü birkaç ay içerisinde gerçekleştirilmeli. Aksi halde biz bunu gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın dibinde teröristleri korumaya değil, ülkemize teröristlerden korumak için güvenli veya tampon bölgenin oluşturulmasını bekliyoruz. Aksi halde biz bunu gerçekleştireceğiz. Tampon bölge sözü birkaç ay içerisinde gerçekleştirilmeli"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katıldı. Erzurum Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'un her dönem Türkiye'nin teminatı ve güvencesi olduğunu belirterek, "İstikbalimize giden yolu Erzurum olmuştur. Erzurum böylesine güçlü olarak ayakta durdukça kimse Türkiye'nin önünü kesemez. Bir asır önce Manda ve himaye kabul edilemez diyerek yedi düvele meydana okuyan Erzurum 15 Temmuz'da da darbecilere dünyayı dar etmişti" dedi.

15 Temmuz gecesinde CHP Genel Başkanının havalimanından kaçarak Bakırköy Belediyesine gittiğini ifade eden Erdoğan, "Bay Kemal havalimanında darbecilerle anlaşıyor, tankların arasında geçerek Bakırköy Belediyesine gidiyor. Diyor ki benim için bana haber verseydiler ben de beklerdim. Bay Kemal biz telefondan mesajımızı tüm Türkiye'ye yaydık. Herkes meydanlara dedik. Allah'ına kadar dedik. Bütün millet sokaklara döküldü sen Bakırköy Belediyesinde kahveni yudumluyordun. Sen korkaksın. Korkaklar zafer anıtını dikemez. Diktatörler zafer anıtı dikemez. Biz darbelere hep karşı durduk. Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık. Bundan sonra da olacağız. Dünyanın neresinde darbeci varsa biz onların karşısındayız. Şimdi Venezuela'da böyle bir girişim var. Biz yine karşısındayız. Nerede olursa olsun darbecilerle yan yana olmayacağız. Demokrasiye inanıyor savunuyorsak demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Sandıkta millet var, cumhur var. Bay Kemal onlarla beraber. Darbecilerle beraber olmayacağız" diye konuştu.

"Tek millet, tek bayrak tek vatan, tek devlet. İnşallah bu Erzurum 31 Mart'ta Rabia'sına milli iradeye bir kez daha sahip çıkarak ülkemize ve dünyaya mesajını verecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Medeniyetin ve tarihin şehri Erzurum, AK Parti'nin en güçlü hayat damarlarından biridir. Erzurum bizi hiç yanıltmadı. Cumhur İttifakı'nın karşısında ne var. Millilikten uzak bir ittifak var. Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı. Zillet ve illet ittifakına karşı en büyük cevabı vermeye hazır mıyız? Türkiye'nin neresinde Erzurumlu varsa bunlar Cumhur İttfakı'nın yanındadır. 2004 yılından beri belediyelerimizde görev yaparak tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza Rabbim'den muvaffakıyetler diliyorum. Halkımızın gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Biz Erzurum'u çok sevdik. İnanıyorum ki Erzurum da bizi çok sevdi. Ayrılamadık birbirimizden. Ayrılmayacağız inşallah. Bu seçimlerde AK Parti kadroları Cumhur İttifakı olarak daha çok çalışacağız bir kez daha partimizi zafere ulaştıracaklar. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birlikteliği ile hep birlikte yükseğe taşıyacağız. 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Erzurum 31 Mart'ta gönül belediyeciliğini zafere taşıyor muyuz? Erzurum, 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz? Maşallah yüreği mert, gözü pek, kalbi şefkatli kendi efendi dadaşlar söz verdikçe yapar. 31 Mart'ta Erzurum'dan rekor bekliyorum."

"Türkiye'nin siyasetin ölçüsünü hizmet haline getiren AK Parti olmuştur"

Erzurum'a yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin siyasetin ölçüsünü hizmet haline getiren AK Parti olmuştur. Cumhuriyetin tarihinde yapılanlardan on kat daha fazla. Erzurum da hizmet seferberliğinden yararlanmıştır. Erzurum'a 10 yılda 23.5 katrilyon yatırım yaptık. Biz salonunda toplantımızı yapıyoruz. Şimdi 10 bin kişilik bir kapalı spor salonunu yatırım programına aldık. İnşallah bu kapalı spor salonu ile birlikte artık baskette de Erzurum inanıyorum ki ileri ileri gidecektir. Şimdi size bir müjde veriyorum. İnşallah daha önce farklı bir şekilde düşünülen bin 200 yataklı şehir hastanesini şehir merkezine kazandırıyoruz. Şimdi gelip söyleyecekler Erzurum'a hizmet getirilmedi diyecekler sizin ifadenizle söyleyeyim; 'Ele diyisen de gardaş ya ele değilse' diye cevap verecekseniz" ifadelerini kaydetti.

"Adana mutabakatı Suriyeye'ye girmemizin önünü açıyor"

"Suriye, Irak'ta, Akdeniz'de sınırımızda olan bitenlerin gerisinde Türkiye hesabı var. Hep Türk milleti ile hesaplaşıyorlar" diyen Erdoğan, "Bölgemizde yaşanan hadiseler karşısında Türkiye olarak hakka ve hukuka bağlı olarak yaklaşımımız birilerinin iştahını kabartıyor. Binlerce kilometre uzaktan gelip burnumuzun dibinde silah satanlar bize sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını hukukunu huzurunu geleceğini koruma çabalarını korumak için kırk takla atıyorlar. Biz Adana Mutabakatıyla zaten bunu güvence altına aldık. Bu adana mutakabakatı baba Esed döneminde atılmış mutakabakattır. Adana Mutabakatı Suriye'ye girmemizin önünü açıyor. Bundan sonra da daha kararlı devam edecektir. Erzurumlunun güzel bir sözü var. Tipiyi yiyen ben titreyen sen. 4 milyon mülteci bizim ülkemizde. Onlara biz bakıyoruz. 35 milyon doları biz harcıyoruz ama onlar hala titriyor. Sabrımız sınırsız değildir. Bize verilen sözlerin gelmesini sonsuza kadar da bekleyecek değiliz. Sınırlarımızın dibinde teröristleri korumaya değil, ülkemize teröristlerden korumak için güvenli veya tampon bölgenin oluşturulmasını bekliyoruz. Aksi halde biz bunu gerçekleştireceğiz. Tampon bölge sözü birkaç ay içerisinde gerçekleştirilmeli. Suriye sınırlarımızda güvenlik tesis edilecek tek güç Türkiye'dir. Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekmektedir. Bu onurlu duruşun bir bedeli olacaksa bunu da ödemeye hazırız" dedi.

Cumhur İttifakı'nda en ufak taviz vermeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "İttifak dayanışmadır. Bu dayanışmanın ötesinde pazara kadar değil mezara kadar bir yürüyüştür. Cumhur İttifakı'nı güçlü kılmamız lazım. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi'yle azami müştereklerimiz var" diye konuştu.

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ERZURUM ADAYLARI

Erzurum Büyükşehir: Mehmet Sekmen

Aşkale: Ahmet Yaptırmış

Aziziye: Muhammet Cevdet Orhan

Çat: Melik Yaşar

Hınıs: Erdoğan Eren

Horasan: Abdulkadir Aydın

Karaçoban: Sedat Gümüş

Karayazı: Sedat Karaduman

Köprüköy: Osman Belli

Narman: Burhanettin Eser

Oltu: Celal Çelebi

Olur: Tahsin Oktay

Palandöken: Muhammet Sunar

Pasinler: Ahmet Dölekli

Pazaryolu: İbrahim Şahin

Şenkaya: Yavuz Bedir

Tekman: Mustafa Ergin

Tortum: Ömer Hancı

Yakutiye: Mahmut Uçar

İspir: Ahmet Coşkun (MHP Cumhur İttifakı)

Uzundere: Hilmi Aktoprak (MHP Cumhur İttifakı)