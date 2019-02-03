‘Cumhurbaşkanımıza ilanihaye duacıyız'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği ufuk ve belirlediği yol haritasına sadakat ve vefa anlayışıyla yaklaştıklarını kaydederek, ‘Dadaşlar; ‘ Cumhurbaşkanımız milletçe kendimize olan güven duygumuzu yeniden hayata geçirdi; O'na ilanihaye duacıyız ve destek sunuyoruz' mesajını veriyor.' dedi.

Ak dava ve milli vicdan uyanışı

AK Davanın milli ve manevi değerlere bağlılık, ortak hassasiyet ve dikkatlere saygı, milli iradeye muhabbeti öngördüğünü, milli vicdan uyanışına öncülük ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, Milli şairimiz Mehmet Aki F Ersoy'un, ‘Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' tespitini paylaşarak, ‘Bizim davamız birlik ve beraberlik davası, kardeşlik kararlılığıdır.' kaydını düştü.

Aydemir Aşkaleli Dadaşlarla buluştu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 31 Mart yerel seçim çalışmaları programını Aşkale'de sürdürdü. Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Belediye Başkan adayı Ahmet Yaptırmış, Aşkale AK Parti ilçe Başkanı Abdulkerim Polat ve danışmanlarıyla birlikte Aşkaleli dadaşlarla buluştu. Esnafı ziyaret eden heyet daha sonra seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Aşkale'de Birlik Ahdi'

Aşkale çalışmalarını değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum'un nadide ilçesi Aşkalemizde Belediye Başkan ve Meclis Üyesi aday adaylarımızla buluştuk. Adayımız Sayın Yaptırmış ve İlçe Başkanımız Sayın Polat, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımızın da iştirakiyle 31 Mart zaferi için birliğimizi ve ahdimizi yeniledik. ‘ açıklamasını yaptı.

‘Dadaşlara şükran borcumuz var'

Aşkale'nin beşeri ve fiziki yapısıyla Dadaşlık duruşunu temsil eden bir gönül adresi olduğuna değinen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum'un batı kapısı Aşkale kurulduğumuz günden bu yana hep ak anlayışın kalesi oldu. 31 Mart, Cumhur ittifakıyla bu fotoğrafın çok daha net ve berrak hale geleceği tarih olacaktır. Bu yaklaşıma yüreğini rapteden kardeşlerimize şükran borcumuz var. ‘ dedi.

Erzurum Yerel Yönetiminde Ak Anlayış

Erzurum'un yerel hizmetler noktasında çağlar üzerinden aştığını söyleyen Aşkalelilerin; “İnanıyoruz ki, önümüzdeki 5 yıl ilçemizin hiçbir sorununun kalmadığı zaman dilimi olacak. Şimdiden Büyükşehir Başkanımız Mehmet Sekmen ve Ahmet Yaptırmış başkanlarımıza kolaylık diliyoruz” dediklerini ileten Milletvekili Aydemir, ‘AK Parti Belediyecilik anlayışı, milletimizin değerler açılımının hayata geçirilmesidir. Dadaşlar bu bilinç ve muhabbetle Cumhur ittifakına destekte kararlıdır.' yorumunu yaptı.

‘Millet olanı biteni, oynanan oyunları çok net görüyor'

Erzurum'un her yerinde olduğu gibi Aşkale'de de milli hassasiyet ve milli irade dikkatinin dorukta olduğu, vesayetçilere, halkın iradesine darbe vurmak isteyenlere karşı ortak bir nefretin olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Hakikatlerin üstünün örtüldüğü günler geride kaldı. Millet olanı biteni, oynanan oyunları çok net görüyor. “Venezuella üzerinden hesap yapıyorlar” diyen Aşkaleli yüzlerce hemşehrimizle müşavereden çok şey öğrendik. Allah razı olsun. ‘ dedi.

Sekmen'e Övgü

Aşkale çalışmalarını kahvehane ziyaretleriyle devam ettiren Milletvekili Aydemir ve beraberindekiler, birer millet kıraathanesine dönüşmüş muhabbet mekanlarında dadaşlarla meşverette bulundu. Milletvekili Aydemir, ‘Kahvehanelerde beraber olduğumuz yüzlerce hemşehrimiz, dükkanlarında maişet beklentisindeki hemşehrilerimiz, Erzurum Büyükşehir belediyemizin hizmetleri en ücra noktalara ulaşıyor, Başkanımız Mehmet Sekmen'e Aşkaleliler olarak teşekkür ediyoruz.” mesajını gönderdiler. Bu mesajı yürekten paylaşıyoruz. ‘ ifadesine yer verdi.

Aydemir ve beraberindekilerinin Aşkale programı İlçe Başkanlığınki geniş katılımlı sohbet meclisi ile tamamlandı. Milletvekili Aydemir, ‘Vurgumuz, toplu atan yürekleri hiçbir gücün sindiremeyeceği ve atılan adımların başarıya götüreceğineydi. Katkı sunan teşkilatımıza, hemşehrilerimize sonsuz teşekkürler. ‘ dedi.